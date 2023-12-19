Естонія підтримала ідею Макрона про відправку військ до України

Естонія підтримала ідею Макрона про відправку військ до України
В Естонії вважають, що західні лідери не повинні виключати можливість введення сухопутних військ в Україну.

Про це заявила прем’єрка Естонії Кая Каллас, пише Українська правда.

Каллас висловила свою позицію через кілька днів після того, як президент Франції Емманюель Макрон викликав справжню бурю, натякнувши на таку можливість.

Вона зауважила, що лідери повинні обговорити всі можливості за зачиненими дверима, в тому числі те, що ще можна зробити, щоб допомогти Україні.

"Я думаю, що це також сигнали, які ми посилаємо Росії, що ми не виключаємо різні варіанти. Тому що всі країни зрозуміли, що ми повинні зробити все, щоб Україна перемогла, а Росія програла цю війну", - заявила Каллас.

27 лютого президент Франції Емманюель Макрон заявив, що на конференції в Парижі обговорювали можливість відправки сухопутних військ західних країн в Україну, але консенсусу не дійшли.

Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне пояснив, що війська західних країн у разі теоретичного відправлення в Україну не братимуть участі в бойових діях.

Слова Макрона викликали негативну реакцію з боку урядів країн-союзниць, лідери яких поспішили запевнити, що не будуть відправляти війська.

Більшість країн НАТО виключили відправку військ в Україну – в тому числі Німеччина, Британія і США. Але міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що він вдячний за дебати, які ініціював Макрон.

Москва гнівно відреагувала на висловлювання Макрона, попередивши, що розгортання західних військ в Україні неминуче призведе до конфлікту між Росією і НАТО.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що будь-які ініціативи світових лідерів, спрямовані на посилення України у відбитті агресії РФ, будуть хорошими для всього світу.

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Теги: війна, світ
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