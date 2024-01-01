У шпиталі Києва зупинилося серце Героя Віталія Пучковського з Волині

Під час лікування у медичному закладі в Києві перестало битися серце мешканця волинського села БудятичіПро це у фейсбуці повідомив голова Поромівської громади«Знову наша громада сумує через втрату Захисника України. У Київській клініці 23 лютого перестало битися серце Віталія Пучковського, мешканця села Будятичі Поромівської громади», - зазначив Олег Савчук.Причиною смерті стали важкі поранення, які наш Захисник отримав під час ворожого обстрілу в районі села Степове Донецької області.Віталію назавжди 44 роки.«Щирі співчуття родині нашого Героя. Вічна йому шана та памʼять», - зазначив посадовець.Інформацію про зустріч та чин поховання повідомлять згодом.