У шпиталі Києва зупинилося серце Героя Віталія Пучковського з Волині

У шпиталі Києва зупинилося серце Героя Віталія Пучковського з Волині
Під час лікування у медичному закладі в Києві перестало битися серце мешканця волинського села Будятичі Віталія Пучковського.

Про це у фейсбуці повідомив голова Поромівської громади Олег Савчук.

«Знову наша громада сумує через втрату Захисника України. У Київській клініці 23 лютого перестало битися серце Віталія Пучковського, мешканця села Будятичі Поромівської громади», - зазначив Олег Савчук.

У шпиталі Києва зупинилося серце Героя Віталія Пучковського з Волині


Причиною смерті стали важкі поранення, які наш Захисник отримав під час ворожого обстрілу в районі села Степове Донецької області.

Віталію назавжди 44 роки.

«Щирі співчуття родині нашого Героя. Вічна йому шана та памʼять», - зазначив посадовець.

Інформацію про зустріч та чин поховання повідомлять згодом.


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Теги: загиблі, війна
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