У шпиталі Києва зупинилося серце Героя Віталія Пучковського з Волині
Сьогодні, 12:14
Під час лікування у медичному закладі в Києві перестало битися серце мешканця волинського села Будятичі Віталія Пучковського.
Про це у фейсбуці повідомив голова Поромівської громади Олег Савчук.
«Знову наша громада сумує через втрату Захисника України. У Київській клініці 23 лютого перестало битися серце Віталія Пучковського, мешканця села Будятичі Поромівської громади», - зазначив Олег Савчук.
Причиною смерті стали важкі поранення, які наш Захисник отримав під час ворожого обстрілу в районі села Степове Донецької області.
Віталію назавжди 44 роки.
«Щирі співчуття родині нашого Героя. Вічна йому шана та памʼять», - зазначив посадовець.
Інформацію про зустріч та чин поховання повідомлять згодом.
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Про це у фейсбуці повідомив голова Поромівської громади Олег Савчук.
«Знову наша громада сумує через втрату Захисника України. У Київській клініці 23 лютого перестало битися серце Віталія Пучковського, мешканця села Будятичі Поромівської громади», - зазначив Олег Савчук.
Причиною смерті стали важкі поранення, які наш Захисник отримав під час ворожого обстрілу в районі села Степове Донецької області.
Віталію назавжди 44 роки.
«Щирі співчуття родині нашого Героя. Вічна йому шана та памʼять», - зазначив посадовець.
Інформацію про зустріч та чин поховання повідомлять згодом.
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