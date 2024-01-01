Під Луцьком горів двоповерховий будинок

Під Луцьком горів двоповерховий будинок
Луцькі рятувальники ліквідували пожежу в житловому будинку.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

28 лютого о 19:06 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу двоповерхового житлового будинку в с. Підгайці Луцького району.

На місце виклику прибули вогнеборці 1 та 25 державних пожежно-рятувальних частин м. Луцька. Вогнем було охоплено покрівлю будинку, керівник гасіння пожежі прийняв рішення організувати ланку ГДЗС в захисних апаратах для роботи в непридатному для дихання середовищі.

Під час розвідки потерпілих не виявлено, на гасіння подали 2 водяних стволи, ліквідували загоряння о 21:59. Причина пожежі: недолік конструкції димаря твердопаливного котла.
Під Луцьком горів двоповерховий будинок

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Теги: Волинь, пожежа, рятувальники
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