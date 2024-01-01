Під Луцьком горів двоповерховий будинок





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



28 лютого о 19:06 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу двоповерхового житлового будинку в с. Підгайці Луцького району.



На місце виклику прибули вогнеборці 1 та 25 державних пожежно-рятувальних частин м. Луцька. Вогнем було охоплено покрівлю будинку, керівник гасіння пожежі прийняв рішення організувати ланку ГДЗС в захисних апаратах для роботи в непридатному для дихання середовищі.



Під час розвідки потерпілих не виявлено, на гасіння подали 2 водяних стволи, ліквідували загоряння о 21:59. Причина пожежі: недолік конструкції димаря твердопаливного котла.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцькі рятувальники ліквідували пожежу в житловому будинку.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.28 лютого о 19:06 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу двоповерхового житлового будинку в с. Підгайці Луцького району.На місце виклику прибули вогнеборці 1 та 25 державних пожежно-рятувальних частин м. Луцька. Вогнем було охоплено покрівлю будинку, керівник гасіння пожежі прийняв рішення організувати ланку ГДЗС в захисних апаратах для роботи в непридатному для дихання середовищі.Під час розвідки потерпілих не виявлено, на гасіння подали 2 водяних стволи, ліквідували загоряння о 21:59. Причина пожежі: недолік конструкції димаря твердопаливного котла.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію