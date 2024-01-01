Під Луцьком горів двоповерховий будинок
Сьогодні, 12:10
Луцькі рятувальники ліквідували пожежу в житловому будинку.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
28 лютого о 19:06 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу двоповерхового житлового будинку в с. Підгайці Луцького району.
На місце виклику прибули вогнеборці 1 та 25 державних пожежно-рятувальних частин м. Луцька. Вогнем було охоплено покрівлю будинку, керівник гасіння пожежі прийняв рішення організувати ланку ГДЗС в захисних апаратах для роботи в непридатному для дихання середовищі.
Під час розвідки потерпілих не виявлено, на гасіння подали 2 водяних стволи, ліквідували загоряння о 21:59. Причина пожежі: недолік конструкції димаря твердопаливного котла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
28 лютого о 19:06 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу двоповерхового житлового будинку в с. Підгайці Луцького району.
На місце виклику прибули вогнеборці 1 та 25 державних пожежно-рятувальних частин м. Луцька. Вогнем було охоплено покрівлю будинку, керівник гасіння пожежі прийняв рішення організувати ланку ГДЗС в захисних апаратах для роботи в непридатному для дихання середовищі.
Під час розвідки потерпілих не виявлено, на гасіння подали 2 водяних стволи, ліквідували загоряння о 21:59. Причина пожежі: недолік конструкції димаря твердопаливного котла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Путін погрожує «трагічними наслідками», якщо в Україну відправлять війська з країн НАТО
Сьогодні, 12:35
Під Луцьком горів двоповерховий будинок
Сьогодні, 12:10