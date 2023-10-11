Літаки-винищувачі росіян вдається збивати на далеких відстанях, – Ігнат

Літаки-винищувачі росіян вдається збивати на далеких відстанях, – Ігнат
Українським військовим вдається збивати російські літаки на досить далеких відстанях, тож російські пілоти вже не підлітають так близько.

Про це речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів в ефірі телемарафону “Єдині новини”, коментуючи збиття чергового російського літака-винищувача Су-34, пише Суспільне.

"Повітряним силам ЗСУ вдається збивати ворожі літаки на далеких відстанях. Збиваються вони доволі таки далеко... Тобто, російські пілоти уже не так нахабніють, уже не так підлітають близько", — сказав Ігнат.

Речник розповів, що російським пілотам, щоб далі запустити керовану авіабомбу, треба підлетіти ближче, і вони мусять ризикувати. А ризикуючи, потрапляють “у такі от історії, як сьогоднішня", додав Ігнат.

За його словами, що відсутність у повітряному просторі літаків-розвідників А-50 також допомагає знищувати російські військові літаки на далеких підступах. Ігнат розповів, що “А-50” не спостерігається вже чотири дні.

“Зрозуміло, що ворог отримує менше інформації про наші радіолокаційні станції, про засоби ППО та наші літаки. Тому важливе зникнення цих літаків, хоча б навіть тимчасово. Це є для нас добрим знаком, і можливо, це навіть допомагає деякою мірою відпрацьовувати по російських літаках нашими засобами на далеких підступах”, — сказав Ігнат.

Він також пояснив, що в України з’являється дедалі більше засобів, щоб діставати російські літаки на далеких підступах. Ігнат додав, дуже важливо надавати Україні більше таких систем та засобів.

“Засоби протиповітряної оборони, а також боєприпаси до них — зенітні керовані ракети — виготовляються нешвидко. А розхід у нас серйозний”, — пояснив Ігнат.

За його словами, ЗСУ довелося багато витратити таких боєприпасів під час відбиття масованих ракетних атак наприкінці 2023 та на початку 2024-го років.

Раніше стало відомо, що 29 лютого на східному напрямку Сили оборони знищили черговий російський винищувач-бомбардувальник Су-34.

Повітряні сили ЗСУ станом на 28 лютого за 10 днів збили 10 російських військових літаків, серед них дев'ять Су-34 і Су-35.

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Теги: Росія, Україна, війна, літаки
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