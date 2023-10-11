Літаки-винищувачі росіян вдається збивати на далеких відстанях, – Ігнат





Про це речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів в ефірі телемарафону “Єдині новини”, коментуючи збиття чергового російського літака-винищувача Су-34, пише



"Повітряним силам ЗСУ вдається збивати ворожі літаки на далеких відстанях. Збиваються вони доволі таки далеко... Тобто, російські пілоти уже не так нахабніють, уже не так підлітають близько", — сказав Ігнат.



Речник розповів, що російським пілотам, щоб далі запустити керовану авіабомбу, треба підлетіти ближче, і вони мусять ризикувати. А ризикуючи, потрапляють “у такі от історії, як сьогоднішня", додав Ігнат.



За його словами, що відсутність у повітряному просторі літаків-розвідників А-50 також допомагає знищувати російські військові літаки на далеких підступах. Ігнат розповів, що “А-50” не спостерігається вже чотири дні.



“Зрозуміло, що ворог отримує менше інформації про наші радіолокаційні станції, про засоби ППО та наші літаки. Тому важливе зникнення цих літаків, хоча б навіть тимчасово. Це є для нас добрим знаком, і можливо, це навіть допомагає деякою мірою відпрацьовувати по російських літаках нашими засобами на далеких підступах”, — сказав Ігнат.



Він також пояснив, що в України з’являється дедалі більше засобів, щоб діставати російські літаки на далеких підступах. Ігнат додав, дуже важливо надавати Україні більше таких систем та засобів.



“Засоби протиповітряної оборони, а також боєприпаси до них — зенітні керовані ракети — виготовляються нешвидко. А розхід у нас серйозний”, — пояснив Ігнат.



За його словами, ЗСУ довелося багато витратити таких боєприпасів під час відбиття масованих ракетних атак наприкінці 2023 та на початку 2024-го років.



Раніше стало відомо, що 29 лютого на східному напрямку Сили оборони знищили черговий російський винищувач-бомбардувальник Су-34.



Повітряні сили ЗСУ станом на 28 лютого за 10 днів збили 10 російських військових літаків, серед них дев'ять Су-34 і Су-35.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українським військовим вдається збивати російські літаки на досить далеких відстанях, тож російські пілоти вже не підлітають так близько.Про це речник Повітряних Сил ЗСУрозповів в ефірі телемарафону “Єдині новини”, коментуючи збиття чергового російського літака-винищувача Су-34, пише Суспільне "Повітряним силам ЗСУ вдається збивати ворожі літаки на далеких відстанях. Збиваються вони доволі таки далеко... Тобто, російські пілоти уже не так нахабніють, уже не так підлітають близько", — сказав Ігнат.Речник розповів, що російським пілотам, щоб далі запустити керовану авіабомбу, треба підлетіти ближче, і вони мусять ризикувати. А ризикуючи, потрапляють “у такі от історії, як сьогоднішня", додав Ігнат.За його словами, що відсутність у повітряному просторі літаків-розвідників А-50 також допомагає знищувати російські військові літаки на далеких підступах. Ігнат розповів, що “А-50” не спостерігається вже чотири дні.“Зрозуміло, що ворог отримує менше інформації про наші радіолокаційні станції, про засоби ППО та наші літаки. Тому важливе зникнення цих літаків, хоча б навіть тимчасово. Це є для нас добрим знаком, і можливо, це навіть допомагає деякою мірою відпрацьовувати по російських літаках нашими засобами на далеких підступах”, — сказав Ігнат.Він також пояснив, що в України з’являється дедалі більше засобів, щоб діставати російські літаки на далеких підступах. Ігнат додав, дуже важливо надавати Україні більше таких систем та засобів.“Засоби протиповітряної оборони, а також боєприпаси до них — зенітні керовані ракети — виготовляються нешвидко. А розхід у нас серйозний”, — пояснив Ігнат.За його словами, ЗСУ довелося багато витратити таких боєприпасів під час відбиття масованих ракетних атак наприкінці 2023 та на початку 2024-го років.Раніше стало відомо, що 29 лютого на східному напрямку Сили оборони знищили черговий російський винищувач-бомбардувальник Су-34.Повітряні сили ЗСУ станом на 28 лютого за 10 днів збили 10 російських військових літаків, серед них дев'ять Су-34 і Су-35.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію