ЗСУ збили ще два Су-34 загарбників

ЗСУ збили ще два Су-34 загарбників
Військовослужбовці Збройних сил України сьогодні, 29 лютого, збили два російські Су-34.

Про це у телеграмі повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

«Схоже, до них не доходить! Ніяких висновків не роблять російські пілоти!» - зазначив Олещук.

Сьогодні близько 09:00 на Авдіївському та Маріупольському напрямках знищено ще два Су-34 окупантів.

ЗСУ збили ще два Су-34 загарбників


«Разом – до перемоги!» - додав командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук.

Нагадаємо, Збройні сили України протягом 27 лютого знищили вже другий ворожий літак Су-34.

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Теги: ЗСУ, наближають перемогу
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