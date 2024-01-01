ЗСУ збили ще два Су-34 загарбників
Сьогодні, 11:40
Військовослужбовці Збройних сил України сьогодні, 29 лютого, збили два російські Су-34.
Про це у телеграмі повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.
«Схоже, до них не доходить! Ніяких висновків не роблять російські пілоти!» - зазначив Олещук.
Сьогодні близько 09:00 на Авдіївському та Маріупольському напрямках знищено ще два Су-34 окупантів.
«Разом – до перемоги!» - додав командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук.
Нагадаємо, Збройні сили України протягом 27 лютого знищили вже другий ворожий літак Су-34.
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Про це у телеграмі повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.
«Схоже, до них не доходить! Ніяких висновків не роблять російські пілоти!» - зазначив Олещук.
Сьогодні близько 09:00 на Авдіївському та Маріупольському напрямках знищено ще два Су-34 окупантів.
«Разом – до перемоги!» - додав командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук.
Нагадаємо, Збройні сили України протягом 27 лютого знищили вже другий ворожий літак Су-34.
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