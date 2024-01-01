ЗСУ збили ще два Су-34 загарбників





Про це у телеграмі повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.



«Схоже, до них не доходить! Ніяких висновків не роблять російські пілоти!» - зазначив Олещук.



Сьогодні близько 09:00 на Авдіївському та Маріупольському напрямках знищено ще два Су-34 окупантів.







«Разом – до перемоги!» - додав командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук.



Нагадаємо, Збройні сили України протягом 27 лютого знищили вже другий ворожий літак Су-34.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовослужбовці Збройних сил України сьогодні, 29 лютого, збили два російські Су-34.Про це у телеграмі повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант«Схоже, до них не доходить! Ніяких висновків не роблять російські пілоти!» - зазначив Олещук.Сьогодні близько 09:00 на Авдіївському та Маріупольському напрямках знищено ще два Су-34 окупантів.«Разом – до перемоги!» - додав командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук.Нагадаємо, Збройні сили України протягом 27 лютогоСу-34.

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