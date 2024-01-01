СБУ вполювала особливо цінну агентку загарбників у Харкові

СБУ вполювала особливо цінну агентку загарбників у Харкові
Працівники СБУ затримали зрадницю, яка наводила російські ракети на Харків і чекала на захоплення міста.

Про це СБУ інформує в телеграмі.

Кіберфахівці Служби безпеки викрили ще одну поплічницю рф, яка шпигувала за Силами оборони у Харкові.

Зловмисниця була особливо цінним агентом для ворога, оскільки виконувала «контролюючу» функцію для російських спецслужб. Зокрема, фігурантка виходила на місцевість та перевіряла координати, які їй надсилали рашисти.

Під час дорозвідки зрадниця фотографувала «потрібні» об’єкти та позначала їх на картах Google.

Потім вона пересилала відповідний «звіт» через месенджер.

За даними слідства, у листуваннях з ворогом агентка закликала частіше обстрілювати Харків, щоб завдати місту максимальних руйнувань.

Також вона сподівалась на захоплення обласного центру та його «приєднання» до складу рф.

Співробітники СБУ викрили зловмисницю на початковому етапі її розвідувальної активності. Це дозволило покроково задокументувати її злочинні дії, затримати і тим самим запобігти серії ракетних ударів по місту.

Як встановило розслідування, фігуранткою є безробітна місцева жителька, ідеологічна прихильниця рашизму. Наприкінці 2023 року її дистанційно завербував представник російської розвідки.

Зловмисниця пішла на співпрацю з агресором, бо сподівалась, що, у разі захоплення Харкова, отримає «посаду» в окупаційній адміністрації рф.

Під час обшуків у жінки виявили телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь російської спецслужби.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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Теги: зрадники, СБУ
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