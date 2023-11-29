На концерті «Без обмежень» у Луцьку військовий освідчився коханій

На концерті «Без обмежень» у Луцьку військовий освідчився коханій
У Луцьку на концерті гурту «Без обмежень» військовий освідчився коханій.

Про це повідомляє ВСН з посиланням на гурт «Без обмежень» в інстаграмі.

«Вона сказала «ТАК».Сьогодні на концерті у Луцьку український військовий освідчився своїй коханій. Вітаємо новостворену сім'ю!)», - зазначили у гурті «Без обмежень».

«Не буду писати багато слів про почуття, які відчуваю до тебе, бо їх словами не опишу, але знаю точно, що ти все відчуваєш. Просто залишу це тут на згадку про наш особливий день, про який я могла лише мріяти», - написала наречена в інстаграмі.


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Теги: концерт, Луцьк
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