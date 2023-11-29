На концерті «Без обмежень» у Луцьку військовий освідчився коханій

військовий освідчився коханій.



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«Вона сказала «ТАК».Сьогодні на концерті у Луцьку український військовий освідчився своїй коханій. Вітаємо новостворену сім'ю!)», - зазначили у гурті «Без обмежень».



«Не буду писати багато слів про почуття, які відчуваю до тебе, бо їх словами не опишу, але знаю точно, що ти все відчуваєш. Просто залишу це тут на згадку про наш особливий день, про який я могла лише мріяти», - написала наречена в інстаграмі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку на концерті гурту «Без обмежень»Про це повідомляє ВСН з посиланням на гурт «Без обмежень» в інстаграмі.«Вона сказала «ТАК».Сьогодні на концерті у Луцьку український військовий освідчився своїй коханій. Вітаємо новостворену сім'ю!)», - зазначили у гурті «Без обмежень».«Не буду писати багато слів про почуття, які відчуваю до тебе, бо їх словами не опишу, але знаю точно, що ти все відчуваєш. Просто залишу це тут на згадку про наш особливий день, про який я могла лише мріяти», - написала наречена в інстаграмі.

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