Військовий освідчився коханій на вокзалі після повернення з фронту

Військовий освідчився коханій на вокзалі після повернення з фронту
У Львові на залізничному вокзалі 42-річний український захисник Андрій після повернення з фронту зробив пропозицію своїй коханій.

Про це повідомляє «Укрзалізниця».

Військовий, який раніше був залізничником, після повернення з фронту освідчився своїй коханій Мирославі на головному вокзалі Львова біля «Потяга до тебе».

Його обраниця, яка також працює на залізниці, сказала «Так» перед усіма пасажирами та колегами.

Закохані знайомі вже 20 років. Через різні причини життя розвело їх на тривалий час, але три роки тому вони знову зустрілися і стали парою.

Андрій працював монтером колії на залізниці. 2023 року він добровільно долучився до лав ЗСУ. Після тяжкого поранення стопи на фронті чоловікові дали відпустку для лікування. Він вирішив використати цей час, щоб зробити пропозицію своїй коханій.

Нині Андрій чекає на протезування, а після одужання хоче повернутися на фронт.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: освідчення, військовий
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дрони чи дороги? Що в пріоритеті у бюджетах Луцька, Володимира, Нововолинська та Ковеля
«Ми собі ще народимо без проблем»: на Волині жінка відмовилась від дітей, бо поспішала до чоловіка
На «Ягодині» акцію протесту розпочнуть українські перевізники
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
22 родини в Луцьку отримали допомогу від ЮНІСЕФ
Сьогодні, 08:20
Військовий освідчився коханій на вокзалі після повернення з фронту
Сьогодні, 07:09
РФ і Білорусь планують масштабні військові навчання: коли і де вони проходитимуть
Сьогодні, 05:11
В Україні падають показники народжуваності: в МОЗ повідомили невтішні цифри
Сьогодні, 03:14
Мати Навального нарешті побачила його тіло, але влада ставить їй умови, як ховати сина
Сьогодні, 01:30
Схожі новини
Військовий з Волині, який після поранення перебуває у госпіталі, освідчився коханій. ФОТО Військовий з Волині, який після поранення перебуває у госпіталі, освідчився коханій. ФОТО
08 грудень, 2023, 15:00
На Волині двоє військових у відділенні полції побили правоохоронця: що вирішив суд На Волині двоє військових у відділенні полції побили правоохоронця: що вирішив суд
19 лютий, 08:20
Військовий з Волині отримав нагрудний знак від Залужного Військовий з Волині отримав нагрудний знак від Залужного
14 січень, 09:17
На Волині судили солдата, який до смерті побив військового На Волині судили солдата, який до смерті побив військового
08 січень, 08:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
22 родини в Луцьку отримали допомогу від ЮНІСЕФ
Сьогодні, 08:20
 0
Військовий освідчився коханій на вокзалі після повернення з фронту
Сьогодні, 07:09
 0
РФ і Білорусь планують масштабні військові навчання: коли і де вони проходитимуть
Сьогодні, 05:11
 0
В Україні падають показники народжуваності: в МОЗ повідомили невтішні цифри
Сьогодні, 03:14
 0
Мати Навального нарешті побачила його тіло, але влада ставить їй умови, як ховати сина
Сьогодні, 01:30
 0
Медіа
відео
1/8