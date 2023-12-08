Військовий освідчився коханій на вокзалі після повернення з фронту

У Львові на залізничному вокзалі 42-річний український захисникпісля повернення з фронту зробив пропозицію своїй коханій.Про це повідомляє «Укрзалізниця».Військовий, який раніше був залізничником, після повернення з фронту освідчився своїй коханійна головному вокзалі Львова біля «Потяга до тебе».Його обраниця, яка також працює на залізниці, сказала «Так» перед усіма пасажирами та колегами.Закохані знайомі вже 20 років. Через різні причини життя розвело їх на тривалий час, але три роки тому вони знову зустрілися і стали парою.Андрій працював монтером колії на залізниці. 2023 року він добровільно долучився до лав ЗСУ. Після тяжкого поранення стопи на фронті чоловікові дали відпустку для лікування. Він вирішив використати цей час, щоб зробити пропозицію своїй коханій.Нині Андрій чекає на протезування, а після одужання хоче повернутися на фронт.