22 родини в Луцьку отримали допомогу від ЮНІСЕФ





Про це Христина Латонова. З її слів, коробки з допомогою для кожної сім'ї різні: є і памперси, і тести для визначення рівня глюкози, і розвиваючі іграшки, і пелюшки.



"Зараз така допомога вперше, але ми вже минулого тижня забезпечували ортопедичним взуттям деякі сім'ї. Ця допомога відбувається таким чином: ми беремо сім’ю і спілкуємося з ними протягом тривалого часу, дізнаємося їхні потреби — і це така першочергова потреба", — каже представниця проєкту.



Прийшла отримати допомогу разом із дев'ятирічним сином лучанка Юлія Шеломанова. "Дитина з особливими потребами. Сказали, що є така допомога, робили опитування. Ми проходили анкетування. Ми школярі, то треба навчатися, розвиватися", — сказала жінка.



Підтримка, котру надали від ЮНІСЕФ, дуже важлива, розповіла лучанка Вікторія Чирук. Жінка опікується 12-річним братом.



"Нам найбільше підійшов набір каструль, так як в нас сім’я велика, то це те, що нам потрібно. У вересні в нас тільки інвалідність, ми отримували так від служби захисту дітей і продуктові набори і решту, а від ЮНІСЕФ недавно нас запросили", — зазначила жінка.



Отримала продукти та речі для дитини лучанка Ірина Данильцева. З її слів, у пакунку — іграшки, крупи, макарони, олія тощо. "Тут розвиваючі іграшки, такий конструктор... Діти кашу люблять. Ще ігри, ковдру, сказали, можуть дати, канцелярія є", — зазначила жінка.



Як розповіла начальниця відділу соціальних проєктів управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Луцька Тамара Бондарук, допомогу від ЮНІСЕФ отримають 800 луцьких сімей. Вона додала, що наразі в Луцькій громаді проживають 1 384 сім’ї, котрі виховують дітей з інвалідністю.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 22 родини, які проживають у Луцькій громаді й виховують дітей з інвалідністю, отримали допомогу від ЮНІСЕФ. Для них зібрали продуктові набори, а також пакунки з речами, засобами гігієни, товарами за попереднім запитом цих сімей.Про це Суспільному розповіла представниця проєкту з забезпечення інтегрованих соціальних послуг. З її слів, коробки з допомогою для кожної сім'ї різні: є і памперси, і тести для визначення рівня глюкози, і розвиваючі іграшки, і пелюшки."Зараз така допомога вперше, але ми вже минулого тижня забезпечували ортопедичним взуттям деякі сім'ї. Ця допомога відбувається таким чином: ми беремо сім’ю і спілкуємося з ними протягом тривалого часу, дізнаємося їхні потреби — і це така першочергова потреба", — каже представниця проєкту.Прийшла отримати допомогу разом із дев'ятирічним сином лучанка. "Дитина з особливими потребами. Сказали, що є така допомога, робили опитування. Ми проходили анкетування. Ми школярі, то треба навчатися, розвиватися", — сказала жінка.Підтримка, котру надали від ЮНІСЕФ, дуже важлива, розповіла лучанка. Жінка опікується 12-річним братом."Нам найбільше підійшов набір каструль, так як в нас сім’я велика, то це те, що нам потрібно. У вересні в нас тільки інвалідність, ми отримували так від служби захисту дітей і продуктові набори і решту, а від ЮНІСЕФ недавно нас запросили", — зазначила жінка.Отримала продукти та речі для дитини лучанка. З її слів, у пакунку — іграшки, крупи, макарони, олія тощо. "Тут розвиваючі іграшки, такий конструктор... Діти кашу люблять. Ще ігри, ковдру, сказали, можуть дати, канцелярія є", — зазначила жінка.Як розповіла начальниця відділу соціальних проєктів управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Луцька, допомогу від ЮНІСЕФ отримають 800 луцьких сімей. Вона додала, що наразі в Луцькій громаді проживають 1 384 сім’ї, котрі виховують дітей з інвалідністю.

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