22 родини в Луцьку отримали допомогу від ЮНІСЕФ

22 родини в Луцьку отримали допомогу від ЮНІСЕФ
22 родини, які проживають у Луцькій громаді й виховують дітей з інвалідністю, отримали допомогу від ЮНІСЕФ. Для них зібрали продуктові набори, а також пакунки з речами, засобами гігієни, товарами за попереднім запитом цих сімей.

Про це Суспільному розповіла представниця проєкту з забезпечення інтегрованих соціальних послуг Христина Латонова. З її слів, коробки з допомогою для кожної сім'ї різні: є і памперси, і тести для визначення рівня глюкози, і розвиваючі іграшки, і пелюшки.

"Зараз така допомога вперше, але ми вже минулого тижня забезпечували ортопедичним взуттям деякі сім'ї. Ця допомога відбувається таким чином: ми беремо сім’ю і спілкуємося з ними протягом тривалого часу, дізнаємося їхні потреби — і це така першочергова потреба", — каже представниця проєкту.

Прийшла отримати допомогу разом із дев'ятирічним сином лучанка Юлія Шеломанова. "Дитина з особливими потребами. Сказали, що є така допомога, робили опитування. Ми проходили анкетування. Ми школярі, то треба навчатися, розвиватися", — сказала жінка.

Підтримка, котру надали від ЮНІСЕФ, дуже важлива, розповіла лучанка Вікторія Чирук. Жінка опікується 12-річним братом.

"Нам найбільше підійшов набір каструль, так як в нас сім’я велика, то це те, що нам потрібно. У вересні в нас тільки інвалідність, ми отримували так від служби захисту дітей і продуктові набори і решту, а від ЮНІСЕФ недавно нас запросили", — зазначила жінка.

Отримала продукти та речі для дитини лучанка Ірина Данильцева. З її слів, у пакунку — іграшки, крупи, макарони, олія тощо. "Тут розвиваючі іграшки, такий конструктор... Діти кашу люблять. Ще ігри, ковдру, сказали, можуть дати, канцелярія є", — зазначила жінка.

Як розповіла начальниця відділу соціальних проєктів управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Луцька Тамара Бондарук, допомогу від ЮНІСЕФ отримають 800 луцьких сімей. Вона додала, що наразі в Луцькій громаді проживають 1 384 сім’ї, котрі виховують дітей з інвалідністю.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ЮНІСЕФ, допомога, Луцьк, родини
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дрони чи дороги? Що в пріоритеті у бюджетах Луцька, Володимира, Нововолинська та Ковеля
«Ми собі ще народимо без проблем»: на Волині жінка відмовилась від дітей, бо поспішала до чоловіка
На «Ягодині» акцію протесту розпочнуть українські перевізники
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
22 родини в Луцьку отримали допомогу від ЮНІСЕФ
Сьогодні, 08:20
Військовий освідчився коханій на вокзалі після повернення з фронту
Сьогодні, 07:09
РФ і Білорусь планують масштабні військові навчання: коли і де вони проходитимуть
Сьогодні, 05:11
В Україні падають показники народжуваності: в МОЗ повідомили невтішні цифри
Сьогодні, 03:14
Мати Навального нарешті побачила його тіло, але влада ставить їй умови, як ховати сина
Сьогодні, 01:30
Схожі новини
Луцька громада передала військовим на Херсонщину мікроавтобус. ФОТО, ВІДЕО Луцька громада передала військовим на Херсонщину мікроавтобус. ФОТО, ВІДЕО
20 лютий, 05:28
Артистам волинського драмтеатру командир 2-го стрілецького батальйону особисто подякував за допомогу Артистам волинського драмтеатру командир 2-го стрілецького батальйону особисто подякував за допомогу
05 лютий, 11:53
У Волинському драмтеатрі зібрали 37 тисяч гривень для ЗСУ У Волинському драмтеатрі зібрали 37 тисяч гривень для ЗСУ
29 січень, 14:00
Волинські волонтери виготовляють евакуаційні візки, стійки для кулеметів та ремонтують човни для військових. ВІДЕО Волинські волонтери виготовляють евакуаційні візки, стійки для кулеметів та ремонтують човни для військових. ВІДЕО
26 січень, 21:57
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
22 родини в Луцьку отримали допомогу від ЮНІСЕФ
Сьогодні, 08:20
 0
Військовий освідчився коханій на вокзалі після повернення з фронту
Сьогодні, 07:09
 0
РФ і Білорусь планують масштабні військові навчання: коли і де вони проходитимуть
Сьогодні, 05:11
 0
В Україні падають показники народжуваності: в МОЗ повідомили невтішні цифри
Сьогодні, 03:14
 0
Мати Навального нарешті побачила його тіло, але влада ставить їй умови, як ховати сина
Сьогодні, 01:30
 0
Медіа
відео
1/8