Росія уночі вдарила 31 «шахедом» і трьома ракетами

Росія уночі вдарила 31 «шахедом» і трьома ракетами
Вночі, 23 лютого, російські окупанти вдарили по Україні 31 ударним БпЛА, трьома зенітними керованими ракетами С-300, протирадіолокаційною ракетою Х-31П та двома крилатими ракетами Х-22.

Про це повідомили у Повітряних силах.

"У ніч на 23 лютого 2024 року противник атакував 31 ударним БпЛА типу «Shahed» (Приморсько-Ахтарськ – рф., мис Чауда – Крим), трьома зенітними керованими ракетами С-300 (Донеччина), протирадіолокаційною ракетою Х-31П та двома крилатими ракетами Х-22 (акваторія Чорного моря)", - йдеться в повідомленні.

Протиповітряною обороною знищено 23 ударних БпЛА в межах Одеської, Миколаївської, Полтавської, Дніпропетровської, Харківської областей.

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Теги: Росія, Україна, війна
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