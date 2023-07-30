В Одесі внаслідок російської атаки загинули троє людей





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В той же час, з літаків тактичної та стратегічної авіації, з акваторії Чорного моря, спрямував ракети типу Х-31П і Х-22. Ракети втратили бойову спроможність в повітрі.



"Підрозділами протиповітряної оборони було збито 9 дронів-камікадзе. Один з уражених над морем дронів, впавши на будівлю підприємства в прибережній зоні Одеси, спричинив руйнування і пожежу. З пошкодженої будівлі вдалось визволити охоронницю, вона не постраждала", - йдеться в повідомленні.



Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіла трьох загиблих.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вночі, 23 лютого, ворог атакував Одещину ударними дронами типу "Shahed-131/136".Про це повідомили Сили оборони півдня України.В той же час, з літаків тактичної та стратегічної авіації, з акваторії Чорного моря, спрямував ракети типу Х-31П і Х-22. Ракети втратили бойову спроможність в повітрі."Підрозділами протиповітряної оборони було збито 9 дронів-камікадзе. Один з уражених над морем дронів, впавши на будівлю підприємства в прибережній зоні Одеси, спричинив руйнування і пожежу. З пошкодженої будівлі вдалось визволити охоронницю, вона не постраждала", - йдеться в повідомленні.Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіла трьох загиблих.

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