В Одесі внаслідок російської атаки загинули троє людей

В Одесі внаслідок російської атаки загинули троє людей
Вночі, 23 лютого, ворог атакував Одещину ударними дронами типу "Shahed-131/136".

Про це повідомили Сили оборони півдня України.

В той же час, з літаків тактичної та стратегічної авіації, з акваторії Чорного моря, спрямував ракети типу Х-31П і Х-22. Ракети втратили бойову спроможність в повітрі.

"Підрозділами протиповітряної оборони було збито 9 дронів-камікадзе. Один з уражених над морем дронів, впавши на будівлю підприємства в прибережній зоні Одеси, спричинив руйнування і пожежу. З пошкодженої будівлі вдалось визволити охоронницю, вона не постраждала", - йдеться в повідомленні.
В Одесі внаслідок російської атаки загинули троє людей

Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіла трьох загиблих.
В Одесі внаслідок російської атаки загинули троє людей

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Теги: Росія, Україна, війна, Одеса
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