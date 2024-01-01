В Україні падають показники народжуваності: в МОЗ повідомили невтішні цифри
Сьогодні, 03:14
Повномасштабне вторгнення Росії призвело до кризи народжуваності в Україні, показники якої падають ще від 2013 року приблизно на 7% щороку.
Про це повідомили в Міністерстві охорони здоровʼя та Національній службі здоровʼя України в коментарі Укрінформу.
За інформацією МОЗ, 2023 року щомісяця в середньому народжувалося близько 16 100 дітей. До повномасштабного вторгнення кількість немовлят коливалася в межах 21 000–23 000 щомісяця.
В НСЗУ зазначили, що 2023 року було зафіксовано 176 981 проведення пологів, а до електронної системи охорони здоровʼя внесено дані про 178 128 дітей.
Для порівняння:
2021 року в Україні зафіксували 256 814 пологів, а кількість народжених дітей (про яких внесені дані в ЕСОЗ) становила 259 895;
2022 року в Україні зафіксували 190 393 пологів, офіційно народилася 192 691 дитина.
Скільки українок народили за кордоном після повномасштабного вторгнення, у Національній службі здоровʼя України повідомити не змогли.
"Така фіксація не є можливою, оскільки електронна система охорони здоровʼя діє лише на території України і з нею працюють тільки українські лікарі", – зазначили в НСЗУ.
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Про це повідомили в Міністерстві охорони здоровʼя та Національній службі здоровʼя України в коментарі Укрінформу.
За інформацією МОЗ, 2023 року щомісяця в середньому народжувалося близько 16 100 дітей. До повномасштабного вторгнення кількість немовлят коливалася в межах 21 000–23 000 щомісяця.
В НСЗУ зазначили, що 2023 року було зафіксовано 176 981 проведення пологів, а до електронної системи охорони здоровʼя внесено дані про 178 128 дітей.
Для порівняння:
2021 року в Україні зафіксували 256 814 пологів, а кількість народжених дітей (про яких внесені дані в ЕСОЗ) становила 259 895;
2022 року в Україні зафіксували 190 393 пологів, офіційно народилася 192 691 дитина.
Скільки українок народили за кордоном після повномасштабного вторгнення, у Національній службі здоровʼя України повідомити не змогли.
"Така фіксація не є можливою, оскільки електронна система охорони здоровʼя діє лише на території України і з нею працюють тільки українські лікарі", – зазначили в НСЗУ.
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