Мати Навального нарешті побачила його тіло, але влада ставить їй умови, як ховати сина

Мати Навального нарешті побачила його тіло, але влада ставить їй умови, як ховати сина
Мати опозиційного політика Олексія Навального, який минулого тижня помер у в'язниці, заявила, що їй показали тіло сина, але влада ставить їй умови, де і як він повинен бути похований. До того ж за її словами, їй почали "погрожувати".

Про це Людмила Навальна розповіла у своєму зверненні, 22 лютого, передає Суспільне.

Жінка сказала, що нещодавно вийшла з будівлі Слідчого комітету РФ міста Салехарда (там розміщується колонія, де відбував термін Олексій Навальний).

"Майже добу я провела там одна, наодинці зі слідчими та криміналістами. Адвоката вони пустили лише сьогодні після обіду. Вчора ж увечері вони таємно відвезли мене до моргу, де показали Олексія. Слідчі стверджують, що їм відома причина смерті. У них готові всі медичні та юридичні документи, які я бачила. А медичне свідоцтво про смерть я підписувала", — сказала Людмила Навальна.

Мати покійного політика підкреслила, що за законом їй повинні були одразу віддати тіло Олексія.

"Але вони не зробили це досі. Натомість мене шантажують, ставлять мені умови: де, коли і як має бути похований Олексій. Це незаконно. У моїй присутності їм приходили накази чи то з Кремля, чи то з центрального апарату Слідчого комітету РФ. Вони хочуть, щоби це було зроблено таємно, без прощання", — сказала вона і додала, що хоче, аби люди, для яких був кого смерть Навального стала "особистою трагедією", змогли з ним належно попрощатись.

Крім цього Людмила Навальна заявила про "погрози" з боку російської влади.

"Дивлячись мені в очі, вони кажуть, що якщо я не погоджуся на таємні похорони, вони щось зроблять із тілом мого сина. Слідчий Воропаєв відкрито сказав мені: час працює не на вас, труп розкладається. Я не хочу особливих умов, лише хочу, щоб усе було зроблено за законом. Я вимагаю віддати мені тіло сина негайно", — сказала жінка.

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Теги: Олоексій Навальний, похорон, мама Навального
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