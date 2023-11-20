Мати Навального нарешті побачила його тіло, але влада ставить їй умови, як ховати сина

Олексія Навального, який минулого тижня помер у в'язниці, заявила, що їй показали тіло сина, але влада ставить їй умови, де і як він повинен бути похований. До того ж за її словами, їй почали "погрожувати".



Про це Людмила Навальна розповіла у своєму зверненні, 22 лютого, передає



Жінка сказала, що нещодавно вийшла з будівлі Слідчого комітету РФ міста Салехарда (там розміщується колонія, де відбував термін Олексій Навальний).



"Майже добу я провела там одна, наодинці зі слідчими та криміналістами. Адвоката вони пустили лише сьогодні після обіду. Вчора ж увечері вони таємно відвезли мене до моргу, де показали Олексія. Слідчі стверджують, що їм відома причина смерті. У них готові всі медичні та юридичні документи, які я бачила. А медичне свідоцтво про смерть я підписувала", — сказала Людмила Навальна.



Мати покійного політика підкреслила, що за законом їй повинні були одразу віддати тіло Олексія.



"Але вони не зробили це досі. Натомість мене шантажують, ставлять мені умови: де, коли і як має бути похований Олексій. Це незаконно. У моїй присутності їм приходили накази чи то з Кремля, чи то з центрального апарату Слідчого комітету РФ. Вони хочуть, щоби це було зроблено таємно, без прощання", — сказала вона і додала, що хоче, аби люди, для яких був кого смерть Навального стала "особистою трагедією", змогли з ним належно попрощатись.



Крім цього Людмила Навальна заявила про "погрози" з боку російської влади.



"Дивлячись мені в очі, вони кажуть, що якщо я не погоджуся на таємні похорони, вони щось зроблять із тілом мого сина. Слідчий Воропаєв відкрито сказав мені: час працює не на вас, труп розкладається. Я не хочу особливих умов, лише хочу, щоб усе було зроблено за законом. Я вимагаю віддати мені тіло сина негайно", — сказала жінка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Мати опозиційного політика, який минулого тижня помер у в'язниці, заявила, що їй показали тіло сина, але влада ставить їй умови, де і як він повинен бути похований. До того ж за її словами, їй почали "погрожувати".Про церозповіла у своєму зверненні, 22 лютого, передає Суспільне Жінка сказала, що нещодавно вийшла з будівлі Слідчого комітету РФ міста Салехарда (там розміщується колонія, де відбував термін Олексій Навальний)."Майже добу я провела там одна, наодинці зі слідчими та криміналістами. Адвоката вони пустили лише сьогодні після обіду. Вчора ж увечері вони таємно відвезли мене до моргу, де показали Олексія. Слідчі стверджують, що їм відома причина смерті. У них готові всі медичні та юридичні документи, які я бачила. А медичне свідоцтво про смерть я підписувала", — сказала Людмила Навальна.Мати покійного політика підкреслила, що за законом їй повинні були одразу віддати тіло Олексія."Але вони не зробили це досі. Натомість мене шантажують, ставлять мені умови: де, коли і як має бути похований Олексій. Це незаконно. У моїй присутності їм приходили накази чи то з Кремля, чи то з центрального апарату Слідчого комітету РФ. Вони хочуть, щоби це було зроблено таємно, без прощання", — сказала вона і додала, що хоче, аби люди, для яких був кого смерть Навального стала "особистою трагедією", змогли з ним належно попрощатись.Крім цього Людмила Навальна заявила про "погрози" з боку російської влади."Дивлячись мені в очі, вони кажуть, що якщо я не погоджуся на таємні похорони, вони щось зроблять із тілом мого сина. Слідчий Воропаєв відкрито сказав мені: час працює не на вас, труп розкладається. Я не хочу особливих умов, лише хочу, щоб усе було зроблено за законом. Я вимагаю віддати мені тіло сина негайно", — сказала жінка.

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