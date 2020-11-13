Четверо волинян змагатимуться за звання «Учитель року – 2024»

Четверо волинян змагатимуться за звання «Учитель року – 2024»
Четверо вчителів із Волині візьмуть участь у Всеукраїнському конкурсі «Учитель року – 2024».

Про це повідомляє Волинська обласна державна адміністрація.

Завершився перший етап Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2024». Цьогоріч змагання проводять у номінаціях «Географія», «Образотворче мистецтво», «Українська мова та література» та «Фізика».

Загалом 38 педагогів Волині взяли участь в інтелектуальному випробуванні. Серед них визначено чотирьох переможців, а саме:

- у номінації «Образотворче мистецтво» – Ярошик Наталія Анатоліївна, асистент вчителя опорного закладу загальної середньої освіти «Пнівненський ліцей» Камінь-Каширської міської ради Волинської області;

- у номінації «Фізика» – Бігун Микола Володимирович, заступник директора, вчитель фізики закладу загальної середньої освіти «Видричівський ліцей» Камінь-Каширської міської ради Волинської області;

- у номінації «Українська мова та література» – Козеровська Наталія Миколаївна, вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 9 Луцької міської ради»;

- у номінації «Географія» – Котлярчук Оксана Іванівна, вчитель географії комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 2 Луцької міської ради.

Цьогоріч Всеукраїнський конкурс проходить у два етапи:

І тур – листопад 2023 року – лютий 2024 року;
ІІ тур – квітень – травень 2024 року.

Другий тур конкурсу складається з відбіркового та фінального етапів. Потому визначать учасників, лауреатів та переможців інтелектуальних змагань.

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Теги: Учитель року, конкурс, волиняни
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