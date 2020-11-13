Четверо волинян змагатимуться за звання «Учитель року – 2024»

Четверо вчителів із Волині візьмуть участь у Всеукраїнському конкурсі «Учитель року – 2024».Про це повідомляє Волинська обласна державна адміністрація.Завершився перший етап Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2024». Цьогоріч змагання проводять у номінаціях «Географія», «Образотворче мистецтво», «Українська мова та література» та «Фізика».Загалом 38 педагогів Волині взяли участь в інтелектуальному випробуванні. Серед них визначено чотирьох переможців, а саме:- у номінації «Образотворче мистецтво» –, асистент вчителя опорного закладу загальної середньої освіти «Пнівненський ліцей» Камінь-Каширської міської ради Волинської області;- у номінації «Фізика» –, заступник директора, вчитель фізики закладу загальної середньої освіти «Видричівський ліцей» Камінь-Каширської міської ради Волинської області;- у номінації «Українська мова та література» –, вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 9 Луцької міської ради»;- у номінації «Географія» –, вчитель географії комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 2 Луцької міської ради.Цьогоріч Всеукраїнський конкурс проходить у два етапи:І тур – листопад 2023 року – лютий 2024 року;ІІ тур – квітень – травень 2024 року.Другий тур конкурсу складається з відбіркового та фінального етапів. Потому визначать учасників, лауреатів та переможців інтелектуальних змагань.