Сини загиблого бійця з Волині отримали подяку від побратимів батька

Костянтину Чируку — дев'ять років, а його меншому братові Дем'яну — шість. Хлопці навчаються у Холонівській школі Луцького району. До них із солодощами та подякою від 118-ї бригади, де служив їхній батько, приїхали військовослужбовці.



Як розповів Віталій Гладун, батько хлопців Олександр Чирук загинув у вересні минулого року.



Діти загиблого військовослужбовця на Різдво наколядували десять тисяч гривень, які передали для потреб бригади, у якій служив тато.



"Дуже важко дивитися, коли приходять діти солдата, який загинув. Вони витрачають гроші не на цукерки чи ще якісь речі. Завдяки внеску хлопців змогли закрити запити від бійців, які перебувають на Запорізькому напрямку оборони країни", — каже Віталій Гладун.



Костянтин – четвертокласник. Його брат Дем'ян навчається у першому. Обом вдається добре вчитися та бути відповідальними, каже заступниця директора школи Наталія Нечипорук.



"Ці хлопці добре розуміють, що таке війна і наскільки важливо допомагати війську, вони — дорослі не на свій вік", — каже вчителька.



Поза школою обоє хлопців займаються футбол та вже знають ким хочуть бути у майбутньому.



"Щоб бути розумним, поступити гарно, щоб було щось в голові, а не бути розбалуваним. Я інформатику дуже люблю, дуже мені вдається багато чого в інформатиці", — каже Костянтин.



Менший Дем'ян каже, що хоче бути, як тато — ремонтувати телефони та допомагати мамі.



Військовослужбовець Роман служить у 118-й окремій механізованій бригаді. Він — побратим загиблого Олександра Чирука. У Холонів приїхав спеціально, щоб провідати синів загиблого побратима. У хлопців поцікавився, чи не ображають їх у школі і пообіцяв тримати з братами зв'язок.



Разом із волонтерами військові передали дітям загиблого героя подяку від підрозділу та солодощі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! — дев'ять років, а його меншому братові— шість. Хлопці навчаються у Холонівській школі Луцького району. До них із солодощами та подякою від 118-ї бригади, де служив їхній батько, приїхали військовослужбовці.Як розповів Суспільному волонтер організації "Щит", батько хлопцівзагинув у вересні минулого року.Діти загиблого військовослужбовця на Різдво наколядували десять тисяч гривень, які передали для потреб бригади, у якій служив тато."Дуже важко дивитися, коли приходять діти солдата, який загинув. Вони витрачають гроші не на цукерки чи ще якісь речі. Завдяки внеску хлопців змогли закрити запити від бійців, які перебувають на Запорізькому напрямку оборони країни", — каже Віталій Гладун.Костянтин – четвертокласник. Його брат Дем'ян навчається у першому. Обом вдається добре вчитися та бути відповідальними, каже заступниця директора школи"Ці хлопці добре розуміють, що таке війна і наскільки важливо допомагати війську, вони — дорослі не на свій вік", — каже вчителька.Поза школою обоє хлопців займаються футбол та вже знають ким хочуть бути у майбутньому."Щоб бути розумним, поступити гарно, щоб було щось в голові, а не бути розбалуваним. Я інформатику дуже люблю, дуже мені вдається багато чого в інформатиці", — каже Костянтин.Менший Дем'ян каже, що хоче бути, як тато — ремонтувати телефони та допомагати мамі.Військовослужбовець Роман служить у 118-й окремій механізованій бригаді. Він — побратим загиблого Олександра Чирука. У Холонів приїхав спеціально, щоб провідати синів загиблого побратима. У хлопців поцікавився, чи не ображають їх у школі і пообіцяв тримати з братами зв'язок.Разом із волонтерами військові передали дітям загиблого героя подяку від підрозділу та солодощі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію