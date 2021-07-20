Спортсмен із Луцька став чемпіоном світу зі спортивного самбо

Спортсмен із Луцька став чемпіоном світу зі спортивного самбо
Лучанин Євген Макоров став чемпіоном світу зі спортивного самбо у ваговій категорії 79 кілограмів серед юнаків та дівчат віком від 16 до 18 років.

Кубок світу тривав 15-21 лютого в місті Лімасоль на Кіпрі, розповіла Суспільному телефоном тренерка спортсмена Алан Бондарєва. З її слів, турнір зібрав три сотні учасників із 12 країн.

"У перший день змагань Євген Макаров став чемпіоном зі спортивного самбо у ваговій категорії 79 кілограмів, а наступного дня здобув срібло з бойового самбо у цій же ваговій категорії", — каже тренерка.

Євген Макаров був єдиним спортсменом з Волині, який у складі збірної команди України здобув перемогу. Тренерка зазначила, що спортивним самбо хлопець займається вже понад шість років та є студентом факультету фізичної культури, спорту та здоров’я.

Попереду в самбіста — навчально-тренувальний збір на Кіпрі та участь у Чемпіонаті Європи.

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Теги: спортивне самбо, чемпіон, лучанин
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