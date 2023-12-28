У селі на Волині жінка потрапила під колеса авто

У селі на Волині жінка потрапила під колеса авто
У селі Гірка Полонка водій машини здійснив наїзд на жінку, яка переходила дорогу. Лікарі надавали їй допомогу та швидкою доправили у медичний заклад для обстеження.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася у четвер, 22 лютого, близько 18:30, пише ІА Волинські новини.

На місце аварії відразу викликали швидку. Також на місці події працює слідчо-оперативна група, яка опитує свідків та встановлює обставини ДТП.

У диспетчерській службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф розповіли, що бригада медиків виїжджала на виклик щодо наїзду на пішохода. Лікарі надавали допомогу одній постраждалій жінці. Її швидкою доправили у медичний заклад для обстеження.

Попередньо, її стан не важкий. Жінка була у свідомості.

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Теги: ДТП, Луцький район, поліція
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