Поховали на День Незалежності: родині Героя з Волині вручили посмертну нагороду захисника

У середу, 21 лютого, в Копачівській сільській раді Луцького району представники Другого відділу Луцького РТЦК та СП вручили нагороду загиблого Героя із села Ужова, 1995 року народження, його рідним, а саме маміПро це повідомили у громаді.Відповідно до Указу Президента України за особисту мужність та самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, Шуляк Євген Васильович, нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно).Чоловік отримав поранення несумісні з життям 14 серпня 2023 року в результаті мінометного обстрілу з боку противника на Запорізькому напрямку. Поховали його у селі Кременець 24 серпня 2023 року, на День Незалежності.