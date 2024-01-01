Поховали на День Незалежності: родині Героя з Волині вручили посмертну нагороду захисника

Поховали на День Незалежності: родині Героя з Волині вручили посмертну нагороду захисника
У середу, 21 лютого, в Копачівській сільській раді Луцького району представники Другого відділу Луцького РТЦК та СП вручили нагороду загиблого Героя із села Ужова Шуляка Євгена Васильовича, 1995 року народження, його рідним, а саме мамі Олені Шуляк.

Про це повідомили у громаді.

Відповідно до Указу Президента України за особисту мужність та самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, Шуляк Євген Васильович, нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно).
Поховали на День Незалежності: родині Героя з Волині вручили посмертну нагороду захисника


Чоловік отримав поранення несумісні з життям 14 серпня 2023 року в результаті мінометного обстрілу з боку противника на Запорізькому напрямку. Поховали його у селі Кременець 24 серпня 2023 року, на День Незалежності.

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой, нагорода
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