На війні з окупантами загинув Герой з Волині Василь Клец

На війні з російськими окупантами загинув військовослужбовецьз села Красів Горохівської громади.Його життя обірвалося в 33 роки на Херсонщині під час ракетного удару окупантів.«Горохівська громада перебуває в глибокому сумі та висловлює щирі співчуття рідним і близьким Василя з приводу цієї великої та непоправної втрати. На жаль, без батька залишилося двоє маленьких дітей... Добрий спомин про загиблого назавжди залишиться в спогадах родичів та земляків, в серцях усіх, хто його знав, любив і поважав. Низько вклоняємося перед світлою пам'яттю Захисника», - йдеться у дописі.Про зустріч загиблого та чин похорону повідомлять додатково.