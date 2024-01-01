На війні з окупантами загинув Герой з Волині Василь Клец

На війні з окупантами загинув Герой з Волині Василь Клец
На війні з російськими окупантами загинув військовослужбовець Василь Клец з села Красів Горохівської громади.

Його життя обірвалося в 33 роки на Херсонщині під час ракетного удару окупантів.

«Горохівська громада перебуває в глибокому сумі та висловлює щирі співчуття рідним і близьким Василя з приводу цієї великої та непоправної втрати. На жаль, без батька залишилося двоє маленьких дітей... Добрий спомин про загиблого назавжди залишиться в спогадах родичів та земляків, в серцях усіх, хто його знав, любив і поважав. Низько вклоняємося перед світлою пам'яттю Захисника», - йдеться у дописі.

Про зустріч загиблого та чин похорону повідомлять додатково.

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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