Суд на Волині: «безперервне пияцтво» не звільняє від мобілізації





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Як заявив сам обвинувачений, він не пішов служити, бо «перебував у періоді безперервного пияцтва».



З матеріалів судової справи стало відомо, що у вересні 2023-го волинянин пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби. За декілька днів після отримання повістки чоловік мав з'явитися у пункт збору, але не пришов.



У суді чоловік розповів, що окрім проблем з алкоголем, він не бажає служити у війську, бо «не розуміє, що має робити в лавах ЗСУ».



«Обвинувачений протягом усього часу розгляду справи, висловлював чітку позицію щодо не бажання виконувати обов`язок, передбачений Конституцією», — зазначили у вироку.



Рішення суду про позбавлення волі чоловік має право оскаржити у 30-денний період.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До трьох років позбавлення волі на Волині засудили мешканця села Розничі за ухилення від мобілізації до війська.Про це пише Волинь-нова з посиланням на вирок Ківерцівського райсуду.Як заявив сам обвинувачений, він не пішов служити, бо «перебував у періоді безперервного пияцтва».З матеріалів судової справи стало відомо, що у вересні 2023-го волинянин пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби. За декілька днів після отримання повістки чоловік мав з'явитися у пункт збору, але не пришов.У суді чоловік розповів, що окрім проблем з алкоголем, він, бо «не розуміє, що має робити в лавах ЗСУ».«Обвинувачений протягом усього часу розгляду справи, висловлював чітку позицію щодо не бажання виконувати обов`язок, передбачений Конституцією», — зазначили у вироку.Рішення суду про позбавлення волі чоловік має право оскаржити у 30-денний період.

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