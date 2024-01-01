Суд на Волині: «безперервне пияцтво» не звільняє від мобілізації

Суд на Волині: «безперервне пияцтво» не звільняє від мобілізації
До трьох років позбавлення волі на Волині засудили мешканця села Розничі за ухилення від мобілізації до війська.

Про це пише Волинь-нова з посиланням на вирок Ківерцівського райсуду.

Як заявив сам обвинувачений, він не пішов служити, бо «перебував у періоді безперервного пияцтва».

З матеріалів судової справи стало відомо, що у вересні 2023-го волинянин пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби. За декілька днів після отримання повістки чоловік мав з'явитися у пункт збору, але не пришов.

У суді чоловік розповів, що окрім проблем з алкоголем, він не бажає служити у війську, бо «не розуміє, що має робити в лавах ЗСУ».

«Обвинувачений протягом усього часу розгляду справи, висловлював чітку позицію щодо не бажання виконувати обов`язок, передбачений Конституцією», — зазначили у вироку.

Рішення суду про позбавлення волі чоловік має право оскаржити у 30-денний період.

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Теги: мобілізація, ЗСУ
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