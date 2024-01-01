Поліція затримала наркоторговця у Нововолинську

У Нововолинську поліцейські затримали чоловіка, підозрюваного у збуті наркотиків. Йому вже повідомили про підозру та обрали запобіжний захід.Про це повідомив сектор комунікації ГУНП Волині.Поліцейські встановили причетність раніше судимого 31-річного жителя Нововолинська до збуту на території міста особливо небезпечної психотропної речовини α-PVP.Учора, 21 лютого, за місцем його проживання правоохоронці провели санкціонований обшук у результаті якого вилучили фасовані пакети з психотропом, які він зберігав з метою збуту.Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального кодексу України.Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Мова йде про збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинений повторно.Вже встановлено його причетність до вчинення трьох таких кримінальних правопорушень.Сьогодні, 22 лютого, Нововолинський міський суд, за клопотанням слідчого, обрав підозрюваному запобіжний захід – 60 діб тримання під вартою.Злочинну діяльність волинянина задокументували співробітники відділення поліції №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області спільно з оперативниками управління боротьби з наркозлочинністтю області за процесуального керівництва Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури.Слідство триває.Нагадаємо, що напередодні поліцейські, причетну до збуту психотропної речовини α-PVP на території міста.