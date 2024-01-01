Поліція затримала наркоторговця у Нововолинську

Поліція затримала наркоторговця у Нововолинську
У Нововолинську поліцейські затримали чоловіка, підозрюваного у збуті наркотиків. Йому вже повідомили про підозру та обрали запобіжний захід.

Про це повідомив сектор комунікації ГУНП Волині.

Поліцейські встановили причетність раніше судимого 31-річного жителя Нововолинська до збуту на території міста особливо небезпечної психотропної речовини α-PVP.

Учора, 21 лютого, за місцем його проживання правоохоронці провели санкціонований обшук у результаті якого вилучили фасовані пакети з психотропом, які він зберігав з метою збуту.

Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального кодексу України.

Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Мова йде про збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинений повторно.

Вже встановлено його причетність до вчинення трьох таких кримінальних правопорушень.

Сьогодні, 22 лютого, Нововолинський міський суд, за клопотанням слідчого, обрав підозрюваному запобіжний захід – 60 діб тримання під вартою.

Злочинну діяльність волинянина задокументували співробітники відділення поліції №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області спільно з оперативниками управління боротьби з наркозлочинністтю області за процесуального керівництва Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури.

Слідство триває.

Нагадаємо, що напередодні поліцейські затримали у Нововолинську групу осіб, причетну до збуту психотропної речовини α-PVP на території міста.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: наркотики, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дрони чи дороги? Що в пріоритеті у бюджетах Луцька, Володимира, Нововолинська та Ковеля
«Ми собі ще народимо без проблем»: на Волині жінка відмовилась від дітей, бо поспішала до чоловіка
На «Ягодині» акцію протесту розпочнуть українські перевізники
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 23 лютого
Сьогодні, 20:00
Суд на Волині: «безперервне пияцтво» не звільняє від мобілізації
Сьогодні, 19:14
Поліція затримала наркоторговця у Нововолинську
Сьогодні, 18:48
«Не хабар, а шахрайство»: суд оштрафував лікарку на Волині
Сьогодні, 18:15
У квартирі на Волині виявили тіло чоловіка
Сьогодні, 17:53
Схожі новини
На Волині 46-річний чоловік збував наркотики у колонію На Волині 46-річний чоловік збував наркотики у колонію
21 лютий, 10:36
На Волині зловили банду наркоторговців На Волині зловили банду наркоторговців
20 лютий, 16:11
На Волині викрили злочинне угруповання з наркотиками на мільйон гривень На Волині викрили злочинне угруповання з наркотиками на мільйон гривень
15 лютий, 12:25
На Волині жителька Черкащини намагалась пронести у виправну колонію наркотики На Волині жителька Черкащини намагалась пронести у виправну колонію наркотики
13 лютий, 15:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На війні з окупантами загинув Герой з Волині Василь Клец
Сьогодні, 20:18
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 23 лютого
Сьогодні, 20:00
 0
Суд на Волині: «безперервне пияцтво» не звільняє від мобілізації
Сьогодні, 19:14
 0
Поліція затримала наркоторговця у Нововолинську
Сьогодні, 18:48
 0
«Не хабар, а шахрайство»: суд оштрафував лікарку на Волині
Сьогодні, 18:15
 0
Медіа
відео
1/8