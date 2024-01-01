На Волині зловили банду наркоторговців
Сьогодні, 16:11
У Нововолинську працівники поліції викрили групу наркоторговців. Припинили їх злочинний промисел оперативники управління боротьби з наркозлочинністтю області спільно з місцевими співробітниками поліції.
Процесуальне керівництво здійснював Нововолинський відділ Володимирської окружної прокуратури, повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Так, у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 307 Кримінального процесуального кодексу, правоохоронці задокументували протиправну діяльність двох раніше судимих жителів Нововолинська, 42 та 43 роки.
Зловмисники організували та здійснювали на території міста незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини α-PVP та марихуани.
Учора, 19 лютого, зі залученням спеціаліста кінологічного центру ГУНП із службовою собакою, за місцем проживання фігурантів поліцейські провели санкціоновані обшуки. У результаті вилучено речовину, схожу на канабіс та паперові згортки із речовиною, схожою на α-PVP.
Усе направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.
Зловмисників затримали у порядку статі 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Нині правоохоронці задокументували сім випадків збуту ними психотропну.
За усіма фактами слідчі повідомили затриманим про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Йдеться про збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинений за попередньою змовою групою осіб. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу – тримання під вартою.
Підозрюваним загрожує від шести до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Досудове розслідування триває.
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Процесуальне керівництво здійснював Нововолинський відділ Володимирської окружної прокуратури, повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Так, у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 307 Кримінального процесуального кодексу, правоохоронці задокументували протиправну діяльність двох раніше судимих жителів Нововолинська, 42 та 43 роки.
Зловмисники організували та здійснювали на території міста незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини α-PVP та марихуани.
Учора, 19 лютого, зі залученням спеціаліста кінологічного центру ГУНП із службовою собакою, за місцем проживання фігурантів поліцейські провели санкціоновані обшуки. У результаті вилучено речовину, схожу на канабіс та паперові згортки із речовиною, схожою на α-PVP.
Усе направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.
Зловмисників затримали у порядку статі 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Нині правоохоронці задокументували сім випадків збуту ними психотропну.
За усіма фактами слідчі повідомили затриманим про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Йдеться про збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинений за попередньою змовою групою осіб. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу – тримання під вартою.
Підозрюваним загрожує від шести до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Досудове розслідування триває.
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