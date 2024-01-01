На Волині зловили банду наркоторговців

На Волині зловили банду наркоторговців
У Нововолинську працівники поліції викрили групу наркоторговців. Припинили їх злочинний промисел оперативники управління боротьби з наркозлочинністтю області спільно з місцевими співробітниками поліції.

Процесуальне керівництво здійснював Нововолинський відділ Володимирської окружної прокуратури, повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Так, у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 307 Кримінального процесуального кодексу, правоохоронці задокументували протиправну діяльність двох раніше судимих жителів Нововолинська, 42 та 43 роки.

Зловмисники організували та здійснювали на території міста незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини α-PVP та марихуани.

Учора, 19 лютого, зі залученням спеціаліста кінологічного центру ГУНП із службовою собакою, за місцем проживання фігурантів поліцейські провели санкціоновані обшуки. У результаті вилучено речовину, схожу на канабіс та паперові згортки із речовиною, схожою на α-PVP.

Усе направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.

Зловмисників затримали у порядку статі 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Нині правоохоронці задокументували сім випадків збуту ними психотропну.

За усіма фактами слідчі повідомили затриманим про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Йдеться про збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинений за попередньою змовою групою осіб. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу – тримання під вартою.

Підозрюваним загрожує від шести до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: наркотики, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ми собі ще народимо без проблем»: на Волині жінка відмовилась від дітей, бо поспішала до чоловіка
На «Ягодині» акцію протесту розпочнуть українські перевізники
Польські фермери-протестувальники висипали українське зерно з фур на дорогу: реакція соцмереж
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росіяни на опорному пункті «Зеніт» у Авдіївці розстріляли українських полонених
Сьогодні, 16:20
На Волині зловили банду наркоторговців
Сьогодні, 16:11
У Луцьку вшанували Героїв Небесної Сотні
Сьогодні, 15:52
«Йди до своїх»: як на Волині працює рекрутинг до ЗСУ
Сьогодні, 15:37
Пригрозили не пропускати автобуси: поляки заявили про намір продовжити блокаду кордону до квітня
Сьогодні, 15:20
Схожі новини
На Волині викрили злочинне угруповання з наркотиками на мільйон гривень На Волині викрили злочинне угруповання з наркотиками на мільйон гривень
15 лютий, 12:25
На Волині жителька Черкащини намагалась пронести у виправну колонію наркотики На Волині жителька Черкащини намагалась пронести у виправну колонію наркотики
13 лютий, 15:15
Водія з наркотиками у Луцьку видали вимкнені фари Водія з наркотиками у Луцьку видали вимкнені фари
13 лютий, 14:31
Волиняни, в яких вилучили 6 кг дурману, опинилися на лаві підсудних Волиняни, в яких вилучили 6 кг дурману, опинилися на лаві підсудних
30 січень, 18:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Росіяни на опорному пункті «Зеніт» у Авдіївці розстріляли українських полонених
Сьогодні, 16:20
 0
На Волині зловили банду наркоторговців
Сьогодні, 16:11
 0
У Луцьку вшанували Героїв Небесної Сотні
Сьогодні, 15:52
 0
«Йди до своїх»: як на Волині працює рекрутинг до ЗСУ
Сьогодні, 15:37
 0
Пригрозили не пропускати автобуси: поляки заявили про намір продовжити блокаду кордону до квітня
Сьогодні, 15:20
 0
Медіа
відео
1/8