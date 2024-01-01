На Волині зловили банду наркоторговців

У Нововолинську працівники поліції викрили групу наркоторговців. Припинили їх злочинний промисел оперативники управління боротьби з наркозлочинністтю області спільно з місцевими співробітниками поліції.Процесуальне керівництво здійснював Нововолинський відділ Володимирської окружної прокуратури, повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.Так, у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 307 Кримінального процесуального кодексу, правоохоронці задокументували протиправну діяльність двох раніше судимих жителів Нововолинська, 42 та 43 роки.Зловмисники організували та здійснювали на території містаособливо небезпечної психотропної речовини α-PVP та марихуани.Учора, 19 лютого, зі залученням спеціаліста кінологічного центру ГУНП із службовою собакою, за місцем проживання фігурантів поліцейські провели санкціоновані обшуки. У результаті вилучено речовину, схожу на канабіс та паперові згортки із речовиною, схожою на α-PVP.Усе направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.Зловмисників затримали у порядку статі 208 Кримінального процесуального кодексу України.Нині правоохоронці задокументували сім випадків збуту ними психотропну.За усіма фактами слідчі повідомили затриманим про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Йдеться про збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинений за попередньою змовою групою осіб. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу – тримання під вартою.Підозрюваним загрожує від шести до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.Досудове розслідування триває.