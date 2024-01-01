«Йди до своїх»: як на Волині працює рекрутинг до ЗСУ

100 окрема бригада Волинської тероборони розпочала, яка зумовлена її розширенням. Зокрема у бригаді з’являються нові підрозділи, у які потрібні люди.Про це повідомили офіцери волинської бригади під час брифінгу, повідомляє Волинська ОВА у фейсбуці.Ніхто з них не були професійними військовими, але пішли у військо у перші дні повномасштабного вторгнення, аби захищати Україну. Сьогодні на Волині перебувають із завданням інформаційної підтримки рекрутингової компанії, яка відбувається в області, під назвою «Йди до своїх».«Стартувала рекрутингова кампанія, яка зумовлена розширенням бригади. Зокрема, у бригаді з’являються нові підрозділи, у які потрібні люди. Це не тому, що наша укомплектованість впала нижче якогось рівня. Попри те, що ми майже рік перебуваємо в зоні бойових дій, успішно виконуємо бойові завдання, укомплектованість у нас хороша. Але оскільки з’являються багато інших підрозділів, то відповідно потрібні люди для заміщення вакантних посад», - наголосив начальник служби зв'язків з громадськістю 100 окремої бригади старший лейтенантЯк розповів начальник групи комунікацій 100-ї окремої бригади майор, наразі є потреба у різних спеціалістах. Зокрема мова про ІТ-спеціалістів, програмістів, медиків, електриків, водії, майстрів з ремонту теле- радіоапаратури, психологів-практиків та, звичайно, стрільців.«Наша волинська бригада зберегла свій вмотивований особовий склад, який в перші тижні повномасштабної війни прийшов сам добровольцями до територіальних центрів комплектацій, стали вояками. Ці люди – цивільні, які у житті мали різноманітні професії. Пройшли бойове злагодження, підготовку, притерлися один до одного. Тобто це звичайні люди-волиняни, які стали бійцями бригади для захисту рідної землі. Перший рік служби бойове злагодження проходили на півночі області. І вже майже рік знаходимося на луганському, донецькому, лиманському напрямках. Попри це, ми пройшли цей бойовий шлях і понесли мінімальні втрати», - розповів Костянтин Байчук.Тут також слід нагадати бойовий шлях бригади від її створення до наших днів. Як розповіли її представники, 100 окрема бригада територіальної оборони була створена влітку 2018-го року, але фактично до повномасштабного вторгнення це було кадроване формування Збройних сил України, тобто штатних посад було не так багато. А вже після 24 лютого 2022 року бригаду було розгорнуто до штатів воєнного часу, у якому є управління бригади та 5 батальйонів.Так, фактично рік після вторгнення волинська бригада виконувала завдання на півночі Волинської області. Як відомо, наша область має 217 км спільного кордону із білоруссю, тому упродовж року бригада укріплювала лінію розмежування для захисту кордону. Паралельно займалися бойовою підготовкою та злагодженням.«90 % особового складу нашої бригади – це добровольці, які прийшли у перші дні широкомасштабного вторгнення у свої військомати. Це люди в абсолютній більшості – представники цивільних професій. В нас багато вчителів, будівельників, лісівників, водіїв. До речі, багато водіїв-далекобійників, які в той момент перебували за кордоном, але відразу повернулись в Україну, аби стати на її захист. Усі професії, які існують у мирному житті – усі вони є у нашій бригаді»», - зауважив Сергій Хомінський.Опісля року служби на Волині, у березні 2023 року один із батальйонів (Луцький) провів місяць бойових дій на житомирському напрямку. Саме там бійці отримали перший бойовий досвід та, на жаль, понесли перші бойові втрати. Далі був переміщений під Бахмут. І продовж понад 100 днів (з березня до середини червня) цей батальйон виконував бойові завдання саме там. Вони не здали жодної позиції, навпаки – за цей час вони на різних ділянках просунулися уперед на півтора-два кілометри.І вже на початку квітня минулого року, на схід України (лиманський напрямок) були переміщені решта підрозділів бригади. Потім Луцький батальйон виконував бойові завдання під Куп’янськом. А з кінця 2023-го року уся бригада разом виконує завдання на лиманському напрямку.«Є такий досить відомий серебрянський ліс, одна з найгарячіших ділянок фронту. І вже за майже рік перебування в цьому серебрянському лісі наша бригада справді не втратила жодної позиції», - повідомив начальник служби зв'язків з громадськістю 100 окремої бригади старший лейтенант Сергій Хомінський.Однією з умов такого успіху було все таки є те, що це вмотивовані люди – добровольці. Тож рекрутингова кампанія «Йди до своїх» - це гарна можливість стати максимально корисним у війську серед своїх земляків, а не просто чекати повістку.«Можна не мати військової освіти та військово-облікової спеціальності, але у цивільному житті ти – водій. При чому, водій із великим досвідом. Тобто, для чого чекати повістку і не знати де нестимеш службу, коли можна служити у нашій волинській бригаді на посаді, де ти будеш корисним. Або, скажімо, маєш диплом психолога і працюєш за спеціальністю. У нас зараз розширюється підрозділ під назвою «група контролю бойового стресу». І вони шукають дипломованих психологів-практиків», - навів приклади пресофіцер бригади.