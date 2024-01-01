У Луцьку вшанували Героїв Небесної Сотні

У Луцьку вшанували Героїв Небесної Сотні
У лютому 2024 року минають 10-ті роковини розстрілів на Майдані Незалежності у Києві під час Революції Гідності.

З цієї нагоди сьогодні, 20 лютого, у Луцьку відбулося вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні, повідомляє управління інформаційної роботи міськради.

До скорботних заходів долучилися представники влади, правоохоронних і військових структур, духовенство, небайдужі лучани.
У Луцьку вшанували Героїв Небесної Сотні
У Луцьку вшанували Героїв Небесної Сотні
У Луцьку вшанували Героїв Небесної Сотні

Подвиг Героїв Майдану спершу вшанували біля пам’ятного фотостенду “Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України”. У пам’ять про учасників Революції Гідності священнослужителі провели поминальну панахиду.
У Луцьку вшанували Героїв Небесної Сотні
У Луцьку вшанували Героїв Небесної Сотні
У Луцьку вшанували Героїв Небесної Сотні
У Луцьку вшанували Героїв Небесної Сотні
У Луцьку вшанували Героїв Небесної Сотні
У Луцьку вшанували Героїв Небесної Сотні
У Луцьку вшанували Героїв Небесної Сотні

Хвилиною мовчання та покладанням квітів присутні віддали данину шани Героям Небесної Сотні та всім полеглим захисникам України.
У Луцьку вшанували Героїв Небесної Сотні
У Луцьку вшанували Героїв Небесної Сотні
У Луцьку вшанували Героїв Небесної Сотні
У Луцьку вшанували Героїв Небесної Сотні
У Луцьку вшанували Героїв Небесної Сотні
У Луцьку вшанували Героїв Небесної Сотні
У Луцьку вшанували Героїв Небесної Сотні
У Луцьку вшанували Героїв Небесної Сотні
У Луцьку вшанували Героїв Небесної Сотні
У Луцьку вшанували Героїв Небесної Сотні
У Луцьку вшанували Героїв Небесної Сотні
У Луцьку вшанували Героїв Небесної Сотні
У Луцьку вшанували Героїв Небесної Сотні
У Луцьку вшанували Героїв Небесної Сотні

Згодом скорботні заходи продовжилися на меморіальному комплексі “Вічна слава”. Біля пам’ятного знаку “Волинські Герої Небесної Сотні” духовенство також звершило заупокійне богослужіння, а присутні поклали квіти.
У Луцьку вшанували Героїв Небесної Сотні
У Луцьку вшанували Героїв Небесної Сотні
У Луцьку вшанували Героїв Небесної Сотні
У Луцьку вшанували Героїв Небесної Сотні
У Луцьку вшанували Героїв Небесної Сотні
У Луцьку вшанували Героїв Небесної Сотні


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Теги: вшанування, Волинь
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