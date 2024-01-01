У Луцьку вшанували Героїв Небесної Сотні

10-ті роковини розстрілів на Майдані Незалежності у Києві під час Революції Гідності.



З цієї нагоди сьогодні, 20 лютого, у Луцьку відбулося вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні, повідомляє управління інформаційної роботи міськради.



До скорботних заходів долучилися представники влади, правоохоронних і військових структур, духовенство, небайдужі лучани.



Подвиг Героїв Майдану спершу вшанували біля пам’ятного фотостенду “Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України”. У пам’ять про учасників Революції Гідності священнослужителі провели поминальну панахиду.



Хвилиною мовчання та покладанням квітів присутні віддали данину шани Героям Небесної Сотні та всім полеглим захисникам України.



Згодом скорботні заходи продовжилися на меморіальному комплексі “Вічна слава”. Біля пам’ятного знаку “Волинські Герої Небесної Сотні” духовенство також звершило заупокійне богослужіння, а присутні поклали квіти.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У лютому 2024 року минаютьна Майдані Незалежності у Києві під час Революції Гідності.З цієї нагоди сьогодні, 20 лютого, у Луцьку відбулося вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні, повідомляє управління інформаційної роботи міськради.До скорботних заходів долучилися представники влади, правоохоронних і військових структур, духовенство, небайдужі лучани.Подвиг Героїв Майдану спершу вшанували біля пам’ятного фотостенду “Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України”. У пам’ять про учасників Революції Гідності священнослужителі провели поминальну панахиду.Хвилиною мовчання та покладанням квітів присутні віддали данину шани Героям Небесної Сотні та всім полеглим захисникам України.Згодом скорботні заходи продовжилися на меморіальному комплексі “Вічна слава”. Біля пам’ятного знаку “Волинські Герої Небесної Сотні” духовенство також звершило заупокійне богослужіння, а присутні поклали квіти.

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