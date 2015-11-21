Десяті роковини розстрілів на Майдані: протистояння у фото









Тоді від рук силовиків загинули найбільше людей – 78 осіб, після 20 лютого від поранень померло ще понад 20 протестувальників. Усі вони увійшли до меморіалу борців за українську незалежність – до Небесної сотні. Ними стали всі активісти, які віддали свої життя за свободу України під час Революції гідності.



Формування пантеону Героїв Небесної сотні розпочалося зі смертей Сергія Нігояна, Романа Сеника та Михайла Жизневського, які загинули внаслідок силового протистояння на вулиці Грушевського 22 січня, та Юрія Вербицького, якого викрали з лікарні так звані тітушки, побили і покинули без одягу в лісосмузі поблизу Києва.



Трагічного дня 18 лютого з боку Інститутської "Беркут" і міліція повністю оточили урядовий квартал у Києві, великими вантажівками перекрили вулицю Грушевського. Але активістам, чисельність яких становила не менш як 10 тисяч осіб, вдалося прорвати один із міліцейських кордонів на перетині вулиць Грушевського і Кріпосного провулка. Після цього підтягнувся "Беркут", було чутно постріли петард. На Грушевського підпалили шини.



На Інститутській, Грушевського, Кріпосному провулку та у Маріїнському парку загинули 10 людей, понад 500 отримали поранення.



Проти мітингувальників застосовували важку бронетехніку, водомети й БТРи, розпочався штурм Майдану. Загорівся Будинок профспілок, де в той час розташовувався штаб євромайданівців і перебували поранені.



19 лютого під час спроби силового розгону мітингувальників загинуло 16 осіб, тілесні ушкодження отримали 206 осіб.



20 лютого правоохоронці стріляли з вогнепальної зброї на ураження. У результаті загинули 49 осіб та 157 отримали тілесні ушкодження. Вогнепальні поранення були у 68 осіб.



Наймолодшим героєм Небесної сотні став 18-річний Назарій Войтович, родом із Тернополя. Загалом у цьому списку – 108 людей, 105 Героїв Небесної сотні посмертно отримали звання Герой України, а троє іноземців – громадянин Білорусі Михайло Жизневський та громадяни Грузії Зураб Хурція і Давид Кіпіані – посмертно нагороджені орденами Героїв Небесної сотні.



17 лютого 2021 року Верховна Рада визнала Революцію гідності одним із ключових моментів українського державотворення та виразником національної ідеї свободи.



Герої Небесної сотні змінили перебіг історії нашої країни й показали світові, що українці готові боротися за свою волю. І це протистояння з російським агресором в активній фазі триває вже десять років на фронті.



ФОТО Олега Петрасюка та Олени Худякової.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні – десяті роковини трагічних подій на столичному Майдані Незалежності, коли загинули перші герої спротиву російській агресії. Цьогоріч День пам’яті Героїв Небесної сотні проходить під гаслом "Залишаємося гідними своїх героїв". Укрінформ підготував добірку світлин своїх фотокореспондентів, які фіксували перебіг подій на Майдані із 18 по 20 лютого 2014 року. Саме в ці дні під час Революції гідності протистояння між українським народом і тодішнім режимом сягнуло піка.Тоді від рук силовиків загинули найбільше людей – 78 осіб, після 20 лютого від поранень померло ще понад 20 протестувальників. Усі вони увійшли до меморіалу борців за українську незалежність – до Небесної сотні. Ними стали всі активісти, які віддали свої життя за свободу України під час Революції гідності.Формування пантеону Героїв Небесної сотні розпочалося зі смертейта, які загинули внаслідок силового протистояння на вулиці Грушевського 22 січня, та, якого викрали з лікарні так звані тітушки, побили і покинули без одягу в лісосмузі поблизу Києва.Трагічного дня 18 лютого з боку Інститутської "Беркут" і міліція повністю оточили урядовий квартал у Києві, великими вантажівками перекрили вулицю Грушевського. Але активістам, чисельність яких становила не менш як 10 тисяч осіб, вдалося прорвати один із міліцейських кордонів на перетині вулиць Грушевського і Кріпосного провулка. Після цього підтягнувся "Беркут", було чутно постріли петард. На Грушевського підпалили шини.На Інститутській, Грушевського, Кріпосному провулку та у Маріїнському парку загинули 10 людей, понад 500 отримали поранення.Проти мітингувальників застосовували важку бронетехніку, водомети й БТРи, розпочався штурм Майдану. Загорівся Будинок профспілок, де в той час розташовувався штаб євромайданівців і перебували поранені.19 лютого під час спроби силового розгону мітингувальників загинуло 16 осіб, тілесні ушкодження отримали 206 осіб.20 лютого правоохоронці стріляли з вогнепальної зброї на ураження. У результаті загинули 49 осіб та 157 отримали тілесні ушкодження. Вогнепальні поранення були у 68 осіб.Наймолодшим героєм Небесної сотні став 18-річний Назарій Войтович, родом із Тернополя. Загалом у цьому списку – 108 людей, 105 Героїв Небесної сотні посмертно отримали звання Герой України, а троє іноземців – громадянин Білорусіта громадяни Грузії– посмертно нагороджені орденами Героїв Небесної сотні.17 лютого 2021 року Верховна Рада визнала Революцію гідності одним із ключових моментів українського державотворення та виразником національної ідеї свободи.Герої Небесної сотні змінили перебіг історії нашої країни й показали світові, що українці готові боротися за свою волю. І це протистояння з російським агресором в активній фазі триває вже десять років на фронті.ФОТОта

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