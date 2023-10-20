26-річний лучанин збив 16-річну дівчину: повідомили деталі





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Автопригода трапилася учора, 19 лютого, по вулиці Конякіна у Луцьку.



26-річний лучанин, керуючи легковиком BMW, збив 16-річну дівчину, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході.



Внаслідок автопригоди постраждала отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували.



З місця ДТП слідчі вилучили транспортний засіб та помістили його на арештмайданчик, водій тверезий.



Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Слідство триває.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом ДТП, в якій постраждала 16-річна студентка.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Автопригода трапилася учора, 19 лютого, по вулиці Конякіна у Луцьку.26-річний лучанин, керуючи легковиком BMW,, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході.Внаслідок автопригоди постраждала отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували.З місця ДТП слідчі вилучили транспортний засіб та помістили його на арештмайданчик, водій тверезий.Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Слідство триває.

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