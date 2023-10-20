26-річний лучанин збив 16-річну дівчину: повідомили деталі
Сьогодні, 10:40
Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом ДТП, в якій постраждала 16-річна студентка.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригода трапилася учора, 19 лютого, по вулиці Конякіна у Луцьку.
26-річний лучанин, керуючи легковиком BMW, збив 16-річну дівчину, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході.
Внаслідок автопригоди постраждала отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували.
З місця ДТП слідчі вилучили транспортний засіб та помістили його на арештмайданчик, водій тверезий.
Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Слідство триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригода трапилася учора, 19 лютого, по вулиці Конякіна у Луцьку.
26-річний лучанин, керуючи легковиком BMW, збив 16-річну дівчину, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході.
Внаслідок автопригоди постраждала отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували.
З місця ДТП слідчі вилучили транспортний засіб та помістили його на арештмайданчик, водій тверезий.
Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Слідство триває.
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