Військовий вишкіл у луцькому ліцеї: 70 школярів вчилися керувати дронами та надавати домедичну допомогу





Про це Юрій Семчук.



Дев’ятикласниця Єлизавета Дітківська каже: на вишколі дізналася про будову та функції рацій, вчилася етикету спілкування в ефірі.



"Доволі легко, головне розібратися! Може статися завал, якщо в людини може бути та сама рація, вона може подати сигнал", — поділилася враженнями школярка.



Інструкторка з тактичної медицини Катерина Копера розповіла школярам, як надавати першу медичну допомогу в різних ситуаціях.



"Ці знання завжди можуть бути в нагоді, коли щось трапиться, і людина вже не розгубиться. Треба постійно вдосконалюватися, практикуватися. Фактично ми даємо як пробне заняття, тому що за 20 хвилин, які ми тут, цього не можна навчитися", — говорить фахівчиня.



Школяр Олександр Галкін зазначив: у час, коли в Україні повномасштабна війна, навички з домедичної допомоги важливо мати кожному. "В мене брат двоюрідний військовий, він приходив і показував мені це. Саму зброю не тримав, а бронежилет одягав", — сказав хлопець.



Освітній проєкт "Військові вишколи для молоді" стартував торік у квітні. За цей час навчання пройшли орієнтовно 2 000 дівчат та хлопців із різних навчальних закладів, розповів фахівець міського молодіжного центру Вадим Тєсунов.



"Півтора року ми їздимо по школах, ліцеях, вищих навчальних закладах. У нашій команді було близько 15 тренерів: більшість волонтери, вони є військовими, які приїжджають сюди у відпустку і вони хочуть надавати ці знання. Також в нас є студенти-волонтери, які теж пройшли ці курси", — каже фахівець.



Проведення військових вишколів у навчальних закладах, додав Вадим Тєсунов, дозволяє дітям освоїти базові принципи з домедичної допомоги та отримати початкові знання по зброї та зв'язку.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькому ліцеї № 15 відбувся військовий вишкіл. 70 школярів вчилися керувати дронами, використовувати радіозв’язок, надавати домедичну допомогу та поводитися зі зброєю.Про це Суспільному розповів керівник міського молодіжного центруДев’ятикласницякаже: на вишколі дізналася про будову та функції рацій, вчилася етикету спілкування в ефірі."Доволі легко, головне розібратися! Може статися завал, якщо в людини може бути та сама рація, вона може подати сигнал", — поділилася враженнями школярка.Інструкторка з тактичної медицинирозповіла школярам, як надавати першу медичну допомогу в різних ситуаціях."Ці знання завжди можуть бути в нагоді, коли щось трапиться, і людина вже не розгубиться. Треба постійно вдосконалюватися, практикуватися. Фактично ми даємо як пробне заняття, тому що за 20 хвилин, які ми тут, цього не можна навчитися", — говорить фахівчиня.Школярзазначив: у час, коли в Україні повномасштабна війна, навички з домедичної допомоги важливо мати кожному. "В мене брат двоюрідний військовий, він приходив і показував мені це. Саму зброю не тримав, а бронежилет одягав", — сказав хлопець.Освітній проєкт "Військові вишколи для молоді" стартував торік у квітні. За цей час навчання пройшли орієнтовно 2 000 дівчат та хлопців із різних навчальних закладів, розповів фахівець міського молодіжного центру Вадим Тєсунов."Півтора року ми їздимо по школах, ліцеях, вищих навчальних закладах. У нашій команді було близько 15 тренерів: більшість волонтери, вони є військовими, які приїжджають сюди у відпустку і вони хочуть надавати ці знання. Також в нас є студенти-волонтери, які теж пройшли ці курси", — каже фахівець.Проведення військових вишколів у навчальних закладах, додав, дозволяє дітям освоїти базові принципи з домедичної допомоги та отримати початкові знання по зброї та зв'язку.

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