Військовий вишкіл у луцькому ліцеї: 70 школярів вчилися керувати дронами та надавати домедичну допомогу
Сьогодні, 10:36
У Луцькому ліцеї № 15 відбувся військовий вишкіл. 70 школярів вчилися керувати дронами, використовувати радіозв’язок, надавати домедичну допомогу та поводитися зі зброєю.
Про це Суспільному розповів керівник міського молодіжного центру Юрій Семчук.
Дев’ятикласниця Єлизавета Дітківська каже: на вишколі дізналася про будову та функції рацій, вчилася етикету спілкування в ефірі.
"Доволі легко, головне розібратися! Може статися завал, якщо в людини може бути та сама рація, вона може подати сигнал", — поділилася враженнями школярка.
Інструкторка з тактичної медицини Катерина Копера розповіла школярам, як надавати першу медичну допомогу в різних ситуаціях.
"Ці знання завжди можуть бути в нагоді, коли щось трапиться, і людина вже не розгубиться. Треба постійно вдосконалюватися, практикуватися. Фактично ми даємо як пробне заняття, тому що за 20 хвилин, які ми тут, цього не можна навчитися", — говорить фахівчиня.
Школяр Олександр Галкін зазначив: у час, коли в Україні повномасштабна війна, навички з домедичної допомоги важливо мати кожному. "В мене брат двоюрідний військовий, він приходив і показував мені це. Саму зброю не тримав, а бронежилет одягав", — сказав хлопець.
Освітній проєкт "Військові вишколи для молоді" стартував торік у квітні. За цей час навчання пройшли орієнтовно 2 000 дівчат та хлопців із різних навчальних закладів, розповів фахівець міського молодіжного центру Вадим Тєсунов.
"Півтора року ми їздимо по школах, ліцеях, вищих навчальних закладах. У нашій команді було близько 15 тренерів: більшість волонтери, вони є військовими, які приїжджають сюди у відпустку і вони хочуть надавати ці знання. Також в нас є студенти-волонтери, які теж пройшли ці курси", — каже фахівець.
Проведення військових вишколів у навчальних закладах, додав Вадим Тєсунов, дозволяє дітям освоїти базові принципи з домедичної допомоги та отримати початкові знання по зброї та зв'язку.
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Про це Суспільному розповів керівник міського молодіжного центру Юрій Семчук.
Дев’ятикласниця Єлизавета Дітківська каже: на вишколі дізналася про будову та функції рацій, вчилася етикету спілкування в ефірі.
"Доволі легко, головне розібратися! Може статися завал, якщо в людини може бути та сама рація, вона може подати сигнал", — поділилася враженнями школярка.
Інструкторка з тактичної медицини Катерина Копера розповіла школярам, як надавати першу медичну допомогу в різних ситуаціях.
"Ці знання завжди можуть бути в нагоді, коли щось трапиться, і людина вже не розгубиться. Треба постійно вдосконалюватися, практикуватися. Фактично ми даємо як пробне заняття, тому що за 20 хвилин, які ми тут, цього не можна навчитися", — говорить фахівчиня.
Школяр Олександр Галкін зазначив: у час, коли в Україні повномасштабна війна, навички з домедичної допомоги важливо мати кожному. "В мене брат двоюрідний військовий, він приходив і показував мені це. Саму зброю не тримав, а бронежилет одягав", — сказав хлопець.
Освітній проєкт "Військові вишколи для молоді" стартував торік у квітні. За цей час навчання пройшли орієнтовно 2 000 дівчат та хлопців із різних навчальних закладів, розповів фахівець міського молодіжного центру Вадим Тєсунов.
"Півтора року ми їздимо по школах, ліцеях, вищих навчальних закладах. У нашій команді було близько 15 тренерів: більшість волонтери, вони є військовими, які приїжджають сюди у відпустку і вони хочуть надавати ці знання. Також в нас є студенти-волонтери, які теж пройшли ці курси", — каже фахівець.
Проведення військових вишколів у навчальних закладах, додав Вадим Тєсунов, дозволяє дітям освоїти базові принципи з домедичної допомоги та отримати початкові знання по зброї та зв'язку.
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