ЗСУ ліквідували за добу понад 1200 окупантів

ЗСУ ліквідували за добу понад 1200 окупантів
Від початку повномасштабного вторгнення росія втратила близько 404950 вояків.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.02.24 орієнтовно склали:

– особового складу ‒ близько 404950 (+1230) осіб,

– танків ‒ 6503 (+5) од,

– бойових броньованих машин ‒ 12268 (+36) од,

– артилерійських систем – 9773 (+40) од,

– РСЗВ – 988 (+2) од,

– засоби ППО ‒ 675 (+1) од,

– літаків – 337 (+2) од,

– гелікоптерів – 325 (+0) од,

– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7521 (+61),

– крилаті ракети ‒ 1902 (+3),

– кораблі /катери ‒ 25 (+0) од,

– підводні човни - 1 (+0) од,

– автомобільної техніки та автоцистерн – 12805 (+38) од,

– спеціальна техніка ‒ 1551 (+6).

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Теги: Росія, Україна, війна, втрати ворога
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