ЗСУ ліквідували за добу понад 1200 окупантів
Сьогодні, 10:00
Від початку повномасштабного вторгнення росія втратила близько 404950 вояків.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.02.24 орієнтовно склали:
– особового складу ‒ близько 404950 (+1230) осіб,
– танків ‒ 6503 (+5) од,
– бойових броньованих машин ‒ 12268 (+36) од,
– артилерійських систем – 9773 (+40) од,
– РСЗВ – 988 (+2) од,
– засоби ППО ‒ 675 (+1) од,
– літаків – 337 (+2) од,
– гелікоптерів – 325 (+0) од,
– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7521 (+61),
– крилаті ракети ‒ 1902 (+3),
– кораблі /катери ‒ 25 (+0) од,
– підводні човни - 1 (+0) од,
– автомобільної техніки та автоцистерн – 12805 (+38) од,
– спеціальна техніка ‒ 1551 (+6).
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.02.24 орієнтовно склали:
– особового складу ‒ близько 404950 (+1230) осіб,
– танків ‒ 6503 (+5) од,
– бойових броньованих машин ‒ 12268 (+36) од,
– артилерійських систем – 9773 (+40) од,
– РСЗВ – 988 (+2) од,
– засоби ППО ‒ 675 (+1) од,
– літаків – 337 (+2) од,
– гелікоптерів – 325 (+0) од,
– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7521 (+61),
– крилаті ракети ‒ 1902 (+3),
– кораблі /катери ‒ 25 (+0) од,
– підводні човни - 1 (+0) од,
– автомобільної техніки та автоцистерн – 12805 (+38) од,
– спеціальна техніка ‒ 1551 (+6).
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