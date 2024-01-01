ЗСУ ліквідували за добу понад 1200 окупантів





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.02.24 орієнтовно склали:



– особового складу ‒ близько 404950 (+1230) осіб,



– танків ‒ 6503 (+5) од,



– бойових броньованих машин ‒ 12268 (+36) од,



– артилерійських систем – 9773 (+40) од,



– РСЗВ – 988 (+2) од,



– засоби ППО ‒ 675 (+1) од,



– літаків – 337 (+2) од,



– гелікоптерів – 325 (+0) од,



– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7521 (+61),



– крилаті ракети ‒ 1902 (+3),



– кораблі /катери ‒ 25 (+0) од,



– підводні човни - 1 (+0) од,



– автомобільної техніки та автоцистерн – 12805 (+38) од,



– спеціальна техніка ‒ 1551 (+6).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від початку повномасштабного вторгнення росія втратила близько 404950 вояків.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.– особового складу ‒ близько 404950 (+1230) осіб,– танків ‒ 6503 (+5) од,– бойових броньованих машин ‒ 12268 (+36) од,– артилерійських систем – 9773 (+40) од,– РСЗВ – 988 (+2) од,– засоби ППО ‒ 675 (+1) од,– літаків – 337 (+2) од,– гелікоптерів – 325 (+0) од,– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7521 (+61),– крилаті ракети ‒ 1902 (+3),– кораблі /катери ‒ 25 (+0) од,– підводні човни - 1 (+0) од,– автомобільної техніки та автоцистерн – 12805 (+38) од,– спеціальна техніка ‒ 1551 (+6).

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