18-річний волинянин торгував пстихотропами. ФОТО

18-річного волинянина викрили на торгівлі психотропами.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.За процесуального керівництва Ковельської окружної прокуратури 18-річному жителю міста Ковеля повідомлено про підозру у неодноразовому незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті особливо небезпечної психотропної речовини (ч. 2 ст. 307 КК України).Правоохоронці задокументували факти збуту молодиком у Ковелі упродовж листопада 2023 – лютого 2024 року психотропу PVP.Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.санкцією ч. 2 ст. 307 КК України за незаконне придбання й зберігання з метою збуту та збут особливо небезпечних психотропних речовин передбачено покарання від 6 до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.