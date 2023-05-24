18-річний волинянин торгував пстихотропами. ФОТО
Сьогодні, 09:50
18-річного волинянина викрили на торгівлі психотропами.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За процесуального керівництва Ковельської окружної прокуратури 18-річному жителю міста Ковеля повідомлено про підозру у неодноразовому незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті особливо небезпечної психотропної речовини (ч. 2 ст. 307 КК України).
Правоохоронці задокументували факти збуту молодиком у Ковелі упродовж листопада 2023 – лютого 2024 року психотропу PVP.
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Довідково: санкцією ч. 2 ст. 307 КК України за незаконне придбання й зберігання з метою збуту та збут особливо небезпечних психотропних речовин передбачено покарання від 6 до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За процесуального керівництва Ковельської окружної прокуратури 18-річному жителю міста Ковеля повідомлено про підозру у неодноразовому незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті особливо небезпечної психотропної речовини (ч. 2 ст. 307 КК України).
Правоохоронці задокументували факти збуту молодиком у Ковелі упродовж листопада 2023 – лютого 2024 року психотропу PVP.
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Довідково: санкцією ч. 2 ст. 307 КК України за незаконне придбання й зберігання з метою збуту та збут особливо небезпечних психотропних речовин передбачено покарання від 6 до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.
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