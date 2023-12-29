У Луцьку у пішохода-порушника виявили наркотичні речовини

У Луцьку патрульні виявили, ймовірно, наркотичні речовини у пішохода-порушника.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.На вихідних у Луцьку поліцейські зупинили чоловіка, який переходив дорогу поза пішохідним переходом. Під час спілкування з патрульними він поводив себе підозріло та хотів швидше завершити бесіду.Перевіривши ж документи у громадянина, інспектори встановили, що раніше він притягувався до відповідальності за наркозлочини.Патрульні прийняли рішення провести щодо 27-річного чоловіка поверхневу перевірку. Під час огляду у нього виявили зіп-пакет з білою порошкоподібною речовиною, зовні схожою на наркотичну.Для встановлення всіх обставин на місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу.