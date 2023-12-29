У Луцьку у пішохода-порушника виявили наркотичні речовини
Сьогодні, 10:15
У Луцьку патрульні виявили, ймовірно, наркотичні речовини у пішохода-порушника.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
На вихідних у Луцьку поліцейські зупинили чоловіка, який переходив дорогу поза пішохідним переходом. Під час спілкування з патрульними він поводив себе підозріло та хотів швидше завершити бесіду.
Перевіривши ж документи у громадянина, інспектори встановили, що раніше він притягувався до відповідальності за наркозлочини.
Патрульні прийняли рішення провести щодо 27-річного чоловіка поверхневу перевірку. Під час огляду у нього виявили зіп-пакет з білою порошкоподібною речовиною, зовні схожою на наркотичну.
Для встановлення всіх обставин на місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
На вихідних у Луцьку поліцейські зупинили чоловіка, який переходив дорогу поза пішохідним переходом. Під час спілкування з патрульними він поводив себе підозріло та хотів швидше завершити бесіду.
Перевіривши ж документи у громадянина, інспектори встановили, що раніше він притягувався до відповідальності за наркозлочини.
Патрульні прийняли рішення провести щодо 27-річного чоловіка поверхневу перевірку. Під час огляду у нього виявили зіп-пакет з білою порошкоподібною речовиною, зовні схожою на наркотичну.
Для встановлення всіх обставин на місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу.
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