У Луцьку на Конякіна автомобіль збив 16-річну дівчину

У Луцьку на Конякіна автомобіль збив 16-річну дівчину
Автопригода трапилася сьогодні вранці, 19 лютого, на вулиці Конякіна у Луцьку.

Про це пишуть Волинські новини.

Відомо, що автомобіль здійснив наїзд на дівчину, її швидкою доправили у медичний заклад для обстеження.

Як повідомив завідувач оперативно-диспетчерської служби Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Станіслав Лінік, бригада медиків виїжджала на виклик з приводу наїзду на пішохода. У результаті наїзду 16-річну дівчину з тілесними ушкодженнями доправлено у Волинську обласну дитячу лікарню.

У пресслужбі ГУНП у Волинській області розповіли, що автомобіль BMW наїхав на 16-річну дівчину, яка переходила дорогу нерегульованим пішохідним переходом.

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Попередньо, водій тверезий.

На місці працюють слідчі Луцького районного управління поліції. Розглядатимуть питання про внесення відомостей до ЄРДР.

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Теги: Луцьк, Конякіна, авто, дівчина
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