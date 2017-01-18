У Луцьку на Конякіна автомобіль збив 16-річну дівчину





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Відомо, що автомобіль здійснив наїзд на дівчину, її швидкою доправили у медичний заклад для обстеження.



Як повідомив завідувач оперативно-диспетчерської служби Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Станіслав Лінік, бригада медиків виїжджала на виклик з приводу наїзду на пішохода. У результаті наїзду 16-річну дівчину з тілесними ушкодженнями доправлено у Волинську обласну дитячу лікарню.



У пресслужбі ГУНП у Волинській області розповіли, що автомобіль BMW наїхав на 16-річну дівчину, яка переходила дорогу нерегульованим пішохідним переходом.



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Попередньо, водій тверезий.



На місці працюють слідчі Луцького районного управління поліції. Розглядатимуть питання про внесення відомостей до ЄРДР.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Автопригода трапилася сьогодні вранці, 19 лютого, на вулиці Конякіна у Луцьку.Про це пишуть Волинські новини Відомо, що автомобіль здійснив наїзд на дівчину, її швидкою доправили у медичний заклад для обстеження.Як повідомив завідувач оперативно-диспетчерської служби Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, бригада медиків виїжджала на виклик з приводу наїзду на пішохода. У результаті наїзду 16-річну дівчину з тілесними ушкодженнями доправлено у Волинську обласну дитячу лікарню.У пресслужбі ГУНП у Волинській області розповіли, що автомобіль BMW наїхав на 16-річну дівчину, яка переходила дорогу нерегульованим пішохідним переходом.Читати ще: У Луцьку на перехресті вулиць – ДТП, 5 людей постраждали. ВідеоПопередньо, водій тверезий.На місці працюють слідчі Луцького районного управління поліції. Розглядатимуть питання про внесення відомостей до ЄРДР.

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