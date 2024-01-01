«На щиті» додому на рідну Волинь повертається Герой Сергій Гальом

«На щиті» додому на рідну Волинь повертається Герой Сергій Гальом
"На щиті" додому на рідну Волинь повертається Герой Сергій Гальом.

Про це повідомили у Камінь-Каширській громаді.

"Сьогодні, 19 лютого, Камінь-Каширська громада зустріне свого вірного сина, мужнього Захисника – Сергія Гальома із села Раків Ліс.

Просимо всіх людей вийти на вулиці населених пунктів та зустріти воїна з квітами, патріотичною символікою і живим коридором Слави. Віддати честь і шану солдату, який поклав своє життя заради нас і нашої України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що деталі та час руху скорботного кортежу будуть інформувати додатково.

"Маршрут руху: с.Підцир'я—вул.Ковельська—центр міста—вул.Шевченка—вул.Свято-Миколаївська—вул.Шкільна—вул.Героя України Миколи Цюрика—вул.Шевченка—с.Раків Ліс(вул.Довга Нива— вул.Миру)", - додали у громаді.
«На щиті» додому на рідну Волинь повертається Герой Сергій Гальом

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ми собі ще народимо без проблем»: на Волині жінка відмовилась від дітей, бо поспішала до чоловіка
На «Ягодині» акцію протесту розпочнуть українські перевізники
Польські фермери-протестувальники висипали українське зерно з фур на дорогу: реакція соцмереж
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Ідеальні косметичні подарунки на 8 березня: як вибрати та догодити кожній жінці *
Сьогодні, 11:49
Уряд Угорщини відмовився зустрічатися з делегацією сенаторів США
Сьогодні, 11:36
«На щиті» додому на рідну Волинь повертається Герой Сергій Гальом
Сьогодні, 11:19
У Луцьку зіткнулися дві маршрутки
Сьогодні, 11:15
У Луцьку на Конякіна автомобіль збив 16-річну дівчину
Сьогодні, 11:03
Схожі новини
«Білогорівку на Луганщині окупанти зрівняли з землею, навіть не має фундаментів», – воїн з Волині Ісус-Назарій «Білогорівку на Луганщині окупанти зрівняли з землею, навіть не має фундаментів», – воїн з Волині Ісус-Назарій
Сьогодні, 12:20
У Луцьку поліцейські навколішки зустріли загиблого колегу, підполковника Олександра Смолярчука У Луцьку поліцейські навколішки зустріли загиблого колегу, підполковника Олександра Смолярчука
Сьогодні, 09:55
«На щиті» у свій 23-ій день народження повернувся Герой з Волині Вадим Прокопчук «На щиті» у свій 23-ій день народження повернувся Герой з Волині Вадим Прокопчук
18 лютий, 06:13
Захищаючи Незалежність України, загинув Герой з Волині Анатолій Баранчук Захищаючи Незалежність України, загинув Герой з Волині Анатолій Баранчук
17 лютий, 21:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Концерт до Дня закоханих у Волинському драмтеатрі зібрав аншлаг
Сьогодні, 12:43
 0
Колишній керівник шахти на Волині загинув у бою із окупантами
Сьогодні, 12:36
 0
⚡️Читати оперативні новини в Telegram
Сьогодні, 12:21
 0
«Білогорівку на Луганщині окупанти зрівняли з землею, навіть не має фундаментів», – воїн з Волині Ісус-Назарій
Сьогодні, 12:20
 0
Сотні людей прочісують ліси на Волині у пошуках зниклої студентки
Сьогодні, 12:11
 0
Медіа
відео
1/8