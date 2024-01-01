«На щиті» додому на рідну Волинь повертається Герой Сергій Гальом

Сергій Гальом.



Про це



"Сьогодні, 19 лютого, Камінь-Каширська громада зустріне свого вірного сина, мужнього Захисника – Сергія Гальома із села Раків Ліс.



Просимо всіх людей вийти на вулиці населених пунктів та зустріти воїна з квітами, патріотичною символікою і живим коридором Слави. Віддати честь і шану солдату, який поклав своє життя заради нас і нашої України", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що деталі та час руху скорботного кортежу будуть інформувати додатково.



"Маршрут руху: с.Підцир'я—вул.Ковельська—центр міста—вул.Шевченка—вул.Свято-Миколаївська—вул.Шкільна—вул.Героя України Миколи Цюрика—вул.Шевченка—с.Раків Ліс(вул.Довга Нива— вул.Миру)", - додали у громаді.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! "На щиті" додому на рідну Волинь повертається ГеройПро це повідомили у Камінь-Каширській громаді."Сьогодні, 19 лютого, Камінь-Каширська громада зустріне свого вірного сина, мужнього Захисника –із села Раків Ліс.Просимо всіх людей вийти на вулиці населених пунктів та зустріти воїна з квітами, патріотичною символікою і живим коридором Слави. Віддати честь і шану солдату, який поклав своє життя заради нас і нашої України", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що деталі та час руху скорботного кортежу будуть інформувати додатково."Маршрут руху: с.Підцир'я—вул.Ковельська—центр міста—вул.Шевченка—вул.Свято-Миколаївська—вул.Шкільна—вул.Героя України Миколи Цюрика—вул.Шевченка—с.Раків Ліс(вул.Довга Нива— вул.Миру)", - додали у громаді.

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