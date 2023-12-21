Уряд Угорщини відмовився зустрічатися з делегацією сенаторів США

Уряд Угорщини відмовився зустрічатися з делегацією сенаторів США
Угорський уряд відмовився від зустрічі з сенаторами США, які у неділю, 18 лютого, приїздили до Будапешта.

Про це повідомляє в телеграмі Український інформаційний центр.

Двопартійна делегація була у столиці з офіційним візитом. Вона закликала уряд Угорщини негайно схвалити заявку Швеції на вступ до НАТО.

Країна залишилася єдиною перепоною на шляху Стокгольму.

Відмову уряду Віктора Орбана зустрітися з делегацією сенатор Кріс Мерфі назвав «дивною» і такою, що «викликає занепокоєння».

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Теги: політика, світ
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