Уряд Угорщини відмовився зустрічатися з делегацією сенаторів США
Сьогодні, 11:36
Угорський уряд відмовився від зустрічі з сенаторами США, які у неділю, 18 лютого, приїздили до Будапешта.
Про це повідомляє в телеграмі Український інформаційний центр.
Двопартійна делегація була у столиці з офіційним візитом. Вона закликала уряд Угорщини негайно схвалити заявку Швеції на вступ до НАТО.
Країна залишилася єдиною перепоною на шляху Стокгольму.
Відмову уряду Віктора Орбана зустрітися з делегацією сенатор Кріс Мерфі назвав «дивною» і такою, що «викликає занепокоєння».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє в телеграмі Український інформаційний центр.
Двопартійна делегація була у столиці з офіційним візитом. Вона закликала уряд Угорщини негайно схвалити заявку Швеції на вступ до НАТО.
Країна залишилася єдиною перепоною на шляху Стокгольму.
Відмову уряду Віктора Орбана зустрітися з делегацією сенатор Кріс Мерфі назвав «дивною» і такою, що «викликає занепокоєння».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Уряд Угорщини відмовився зустрічатися з делегацією сенаторів США
Сьогодні, 11:36
У Луцьку зіткнулися дві маршрутки
Сьогодні, 11:15