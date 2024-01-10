У Європарламенті почався збір підписів, щоб позбавити Орбана права голосу в Раді ЄС





Про це повідомив депутат Європарламенту від Фінляндії Петрі Сарвамаа, пише



“Запустив історичну петицію, яка в разі успіху дозволить позбавити пана Орбана права голосу в Раді. Це суттєво відрізняється від усього, що ми робили досі щодо Угорщини”, – написав євродепутат.



Він наголосив, що раніше такої процедури, яка передбачена частиною 2 статті 7 Договору про ЄС, не розпочинали.



Таким чином Європарламент покаже, що в ЄС заборонений шантаж, зауважив депутат.



Збір підписів триматиме до п’ятниці, після чого лист надішлють президентці Роберті Мецолі.



Частина 2 статті 7 Договору про ЄС передбачає можливість призупинення певних прав, включно з голосом у Раді ЄС, щодо держави, яка неодноразово порушувала цінності Євросоюзу. Йдеться про повагу до людської гідності, свободи, демократії, рівності та верховенства права.



Президент Ради ЄС Шарль Мішель заявив, що може залишити посаду, оскільки має намір балотуватися на виборах до Європейського парламенту в червні. У випадку дострокової відставки Мішеля, лідери ЄС повинні будуть швидко домовитися про наступника. Якщо цього не станеться, головування у Європейській раді тимчасово перейде до прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана – лідера країни, яка головуватиме у Раді ЄС з липня 2024 року до грудня.



Головування у Раді ЄС на ротаційній основі переходить від одного члена ЄС до іншого на пів року. Це перший випадок, коли чинний президент Ради ЄС буде кандидатом на виборах до Європейського парламенту, а також це вперше він залишає посаду достроково.



Шарль Мішель мав би залишатися на посаді до кінця листопада.



Після парламентських виборів, які відбудуться 6-9 червня в усіх 27 країнах ЄС, європейські лідери зустрінуться 17 червня та знову 27-28 червня. Саме під час цих зустрічей вони, ймовірно, намагатимуться дійти згоди щодо заміни Мішеля − хоча роль голови Ради зазвичай є частиною "тривалої торгівлі між політичними угрупованнями після того, як оголосять результати виборів".



Угорщина на чолі з Віктром Орбаном постійно протистоїть ініціативам щодо України. Роками вона блокувала засідання Ради Україна-НАТО і заявляла, що Україні в Альянсі не місце. Перед вирішальним самітом Євроради, на якому розглядали рішення про початок переговорів із Україною щодо вступу в ЄС, Орбан неодноразово заявляв, що цьому не бувати.



Він говорив, що Україна не виконала всі вимоги для початку переговорів. Однак попри це учора лідери країни ЄС ухвалили рішення про запуск процесу. Орбан у цей час вийшов із зали засідань, тож участі в голосуванні не брав. Всі інші 26 країн-членів одноголосно були за. Ідею вийти на час голосування Орбану озвучив німецький канцлер Олаф Шольц.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Європарламенті почався збір підписів під петицією про позбавлення Угорщини права голову в Раді Європейського Союзу.Про це повідомив депутат Європарламенту від Фінляндії, пише LB.ua “Запустив історичну петицію, яка в разі успіху дозволить позбавити пана Орбана права голосу в Раді. Це суттєво відрізняється від усього, що ми робили досі щодо Угорщини”, – написав євродепутат.Він наголосив, що раніше такої процедури, яка передбачена частиною 2 статті 7 Договору про ЄС, не розпочинали.Таким чином Європарламент покаже, що в ЄС заборонений шантаж, зауважив депутат.Збір підписів триматиме до п’ятниці, після чого лист надішлють президентціЧастина 2 статті 7 Договору про ЄС передбачає можливість призупинення певних прав, включно з голосом у Раді ЄС, щодо держави, яка неодноразово порушувала цінності Євросоюзу. Йдеться про повагу до людської гідності, свободи, демократії, рівності та верховенства права.Президент Ради ЄС Шарль Мішель заявив, що може залишити посаду, оскільки має намір балотуватися на виборах до Європейського парламенту в червні. У випадку дострокової відставки Мішеля, лідери ЄС повинні будуть швидко домовитися про наступника. Якщо цього не станеться, головування у Європейській раді тимчасово перейде до прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана – лідера країни, яка головуватиме у Раді ЄС з липня 2024 року до грудня.Головування у Раді ЄС на ротаційній основі переходить від одного члена ЄС до іншого на пів року. Це перший випадок, коли чинний президент Ради ЄС буде кандидатом на виборах до Європейського парламенту, а також це вперше він залишає посаду достроково.Шарль Мішель мав би залишатися на посаді до кінця листопада.Після парламентських виборів, які відбудуться 6-9 червня в усіх 27 країнах ЄС, європейські лідери зустрінуться 17 червня та знову 27-28 червня. Саме під час цих зустрічей вони, ймовірно, намагатимуться дійти згоди щодо заміни Мішеля − хоча роль голови Ради зазвичай є частиною "тривалої торгівлі між політичними угрупованнями після того, як оголосять результати виборів".Угорщина на чолі зпостійно протистоїть ініціативам щодо України. Роками вона блокувала засідання Ради Україна-НАТО і заявляла, що Україні в Альянсі не місце. Перед вирішальним самітом Євроради, на якому розглядали рішення про початок переговорів із Україною щодо вступу в ЄС, Орбан неодноразово заявляв, що цьому не бувати.Він говорив, що Україна не виконала всі вимоги для початку переговорів. Однак попри це учора лідери країни ЄС ухвалили рішення про запуск процесу. Орбан у цей час вийшов із зали засідань, тож участі в голосуванні не брав. Всі інші 26 країн-членів одноголосно були за. Ідею вийти на час голосування Орбану озвучив німецький канцлер Олаф Шольц.

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