«Вагнерівці» продовжують тренувати силовиків у Білорусі, – ISW

«Вагнерівці» продовжують тренувати силовиків у Білорусі, – ISW
Персонал "Вагнер Груп" в грудні 2023 року продовжив тренувати військових та спецпризначенців у Білорусі. Росія посилює свою військову присутність у цій країні.

Про це йдеться в звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Цензор.НЕТ.

Незалежна білоруська моніторингова група "Беларускі гаюн" 1 січня повідомила, що невстановлена кількість співробітників "Вагнера" тренувала особовий склад загонів спеціального призначення МВС Білорусі "Торнадо", "Шторм" і "Тайфун", а також особовий склад білоруської 51-ї артилерійської бригади.

Особовий склад "Вагнера" також навчає курсантів на місячних і тритижневих курсах на факультеті внутрішніх військ Білоруської військової академії. Супутникові знімки показують, що у листопаді та грудні 2023 року кількість військової техніки у таборі "Вагнера" в містах Целі й Осиповичі, Могильовська область, зменшилася на 30 відсотків. Група Hajun припускає, що сили "Вагнера" могли вивезти техніку до росії або передати її регулярним Збройним силам рф.

Крім того, повідомляється, що у грудні 2023 року росія доставила до Білорусі близько п'яти мільйонів боєприпасів. Білоруське співтовариство залізничників заявило 8 січня, що потяг із боєприпасами виїхав із Барнаула, Республіка Алтай, 10 грудня і досяг місця призначення в місті Голинець, Могильовська область, 22 грудня.

Після смерті Євгена Пригожина, частину найманців ПВК "Вагнера" перекинули до Білорусі.

За даними британської розвідки, у жовтні 2023 року підрозділи ПВК "Вагнера" увійшли до складу Росгвардії.

Наприкінці грудня росія посилила військове угруповання на території союзницької країни. Військові країни за підтримки Москви розгорнули кілька батальйонів і тактичних груп у двох областях Білорусі.

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Теги: Росія, Україна, війна
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