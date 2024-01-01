«Вагнерівці» продовжують тренувати силовиків у Білорусі, – ISW





Про це йдеться в звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє



Незалежна білоруська моніторингова група "Беларускі гаюн" 1 січня повідомила, що невстановлена кількість співробітників "Вагнера" тренувала особовий склад загонів спеціального призначення МВС Білорусі "Торнадо", "Шторм" і "Тайфун", а також особовий склад білоруської 51-ї артилерійської бригади.



Особовий склад "Вагнера" також навчає курсантів на місячних і тритижневих курсах на факультеті внутрішніх військ Білоруської військової академії. Супутникові знімки показують, що у листопаді та грудні 2023 року кількість військової техніки у таборі "Вагнера" в містах Целі й Осиповичі, Могильовська область, зменшилася на 30 відсотків. Група Hajun припускає, що сили "Вагнера" могли вивезти техніку до росії або передати її регулярним Збройним силам рф.



Крім того, повідомляється, що у грудні 2023 року росія доставила до Білорусі близько п'яти мільйонів боєприпасів. Білоруське співтовариство залізничників заявило 8 січня, що потяг із боєприпасами виїхав із Барнаула, Республіка Алтай, 10 грудня і досяг місця призначення в місті Голинець, Могильовська область, 22 грудня.







За даними британської розвідки, у жовтні 2023 року підрозділи ПВК "Вагнера" увійшли до складу Росгвардії.



Наприкінці грудня росія посилила військове угруповання на території союзницької країни. Військові країни за підтримки Москви розгорнули кілька батальйонів і тактичних груп у двох областях Білорусі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Персонал "Вагнер Груп" в грудні 2023 року продовжив тренувати військових та спецпризначенців у Білорусі. Росія посилює свою військову присутність у цій країні.Про це йдеться в звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Цензор.НЕТ Незалежна білоруська моніторингова група "Беларускі гаюн" 1 січня повідомила, що невстановлена кількість співробітників "Вагнера" тренувала особовий склад загонів спеціального призначення МВС Білорусі "Торнадо", "Шторм" і "Тайфун", а також особовий склад білоруської 51-ї артилерійської бригади.Особовий склад "Вагнера" також навчає курсантів на місячних і тритижневих курсах на факультеті внутрішніх військ Білоруської військової академії. Супутникові знімки показують, що у листопаді та грудні 2023 року кількість військової техніки у таборі "Вагнера" в містах Целі й Осиповичі, Могильовська область, зменшилася на 30 відсотків. Група Hajun припускає, що сили "Вагнера" могли вивезти техніку до росії або передати її регулярним Збройним силам рф.Крім того, повідомляється, що у грудні 2023 року росія доставила до Білорусі близько п'яти мільйонів боєприпасів. Білоруське співтовариство залізничників заявило 8 січня, що потяг із боєприпасами виїхав із Барнаула, Республіка Алтай, 10 грудня і досяг місця призначення в місті Голинець, Могильовська область, 22 грудня. Після смерті Євгена Пригожина , частину найманців ПВК "Вагнера" перекинули до Білорусі.За даними британської розвідки, у жовтні 2023 року підрозділи ПВК "Вагнера" увійшли до складу Росгвардії.Наприкінці грудня росія посилила військове угруповання на території союзницької країни. Військові країни за підтримки Москви розгорнули кілька батальйонів і тактичних груп у двох областях Білорусі.

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