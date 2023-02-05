На Волині горів житловий будинок: опіки отримав 31-річний чоловік
Сьогодні, 10:10
Сьогодні о 04:09 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в с. Крупа Луцького району.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
На гасіння пожежі прибули рятувальники 1-ї та 25-ї державних пожежно-рятувальних частин м. Луцьк, які о 04:38 ліквідували загорання.
Під час пожежі отримав опіки рук 31-річний чоловік власниці будинку.
Ймовірна причина пожежі: недолік конструкції, порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
На гасіння пожежі прибули рятувальники 1-ї та 25-ї державних пожежно-рятувальних частин м. Луцьк, які о 04:38 ліквідували загорання.
Під час пожежі отримав опіки рук 31-річний чоловік власниці будинку.
Ймовірна причина пожежі: недолік конструкції, порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині горів житловий будинок: опіки отримав 31-річний чоловік
Сьогодні, 10:10
«Вагнерівці» продовжують тренувати силовиків у Білорусі, – ISW
Сьогодні, 10:00
За минулу добу Сили оборони знищили ще 800 окупантів
Сьогодні, 09:35
Курс валют у Луцьку на 10 січня
Сьогодні, 09:22