На Волині горів житловий будинок: опіки отримав 31-річний чоловік





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



На гасіння пожежі прибули рятувальники 1-ї та 25-ї державних пожежно-рятувальних частин м. Луцьк, які о 04:38 ліквідували загорання.



Під час пожежі отримав опіки рук 31-річний чоловік власниці будинку.



Ймовірна причина пожежі: недолік конструкції, порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні о 04:09 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в с. Крупа Луцького району.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.На гасіння пожежі прибули рятувальники 1-ї та 25-ї державних пожежно-рятувальних частин м. Луцьк, які о 04:38 ліквідували загорання.Під час пожежі отримав опіки рук 31-річний чоловік власниці будинку.Ймовірна причина пожежі: недолік конструкції, порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів.

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