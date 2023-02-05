На Волині горів житловий будинок: опіки отримав 31-річний чоловік

На Волині горів житловий будинок: опіки отримав 31-річний чоловік
Сьогодні о 04:09 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в с. Крупа Луцького району.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

На гасіння пожежі прибули рятувальники 1-ї та 25-ї державних пожежно-рятувальних частин м. Луцьк, які о 04:38 ліквідували загорання.

Під час пожежі отримав опіки рук 31-річний чоловік власниці будинку.

Ймовірна причина пожежі: недолік конструкції, порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, пожежа, будинок, рятувальники
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Не вмію їздити на механіці»: за містом водій таксі Bolt висадив трьох пасажирів серед дороги
У Ківерцях шиють валянки для військових на передову
Наркологу-переселенцю з Харківщини допомогла втекти з росії… пляшка горілки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині горів житловий будинок: опіки отримав 31-річний чоловік
Сьогодні, 10:10
«Вагнерівці» продовжують тренувати силовиків у Білорусі, – ISW
Сьогодні, 10:00
У Європарламенті почався збір підписів, щоб позбавити Орбана права голосу в Раді ЄС
Сьогодні, 09:50
За минулу добу Сили оборони знищили ще 800 окупантів
Сьогодні, 09:35
Курс валют у Луцьку на 10 січня
Сьогодні, 09:22
Схожі новини
На Волині горів житловий будинок На Волині горів житловий будинок
05 лютий, 2023, 15:15
На Волині горіли житловий будинок та господарська будівля На Волині горіли житловий будинок та господарська будівля
23 вересень, 2022, 09:59
На Волині під час пожежі житлового будинку загинув чоловік На Волині під час пожежі житлового будинку загинув чоловік
09 січень, 10:51
На Волині у пожежі загинув 36-річний чоловік На Волині у пожежі загинув 36-річний чоловік
16 грудень, 2023, 12:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині горів житловий будинок: опіки отримав 31-річний чоловік
Сьогодні, 10:10
 0
«Вагнерівці» продовжують тренувати силовиків у Білорусі, – ISW
Сьогодні, 10:00
 0
У Європарламенті почався збір підписів, щоб позбавити Орбана права голосу в Раді ЄС
Сьогодні, 09:50
 0
За минулу добу Сили оборони знищили ще 800 окупантів
Сьогодні, 09:35
 0
Курс валют у Луцьку на 10 січня
Сьогодні, 09:22
 0
Медіа
відео
1/8