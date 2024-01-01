«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Роман Кузьмич

«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Роман Кузьмич
Сьогодні, 10 січня, «На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Роман Кузьмич.

Про це повідомили у Любомльській громаді.

"Інформуємо, що траурний кортеж «На щиті» з тілом нашого Героя Романа Кузьмича прибуде у Любомль сьогодні ввечері, та рухатиметься по маршруту: вул. Володимирська - вул. Загородня - вул.Молодіжна ( до дому полеглого)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про точний час прибуття та поховання повідомлять згодом.

"Просимо жителів міста гідно провести Героя в останню дорогу до рідного дому, створивши «живий коридор», та віддати йому останню шану", - наголошують у громаді.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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