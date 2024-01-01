«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Роман Кузьмич

повертається Герой Роман Кузьмич.



Про це



"Інформуємо, що траурний кортеж «На щиті» з тілом нашого Героя Романа Кузьмича прибуде у Любомль сьогодні ввечері, та рухатиметься по маршруту: вул. Володимирська - вул. Загородня - вул.Молодіжна ( до дому полеглого)", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про точний час прибуття та поховання повідомлять згодом.



"Просимо жителів міста гідно провести Героя в останню дорогу до рідного дому, створивши «живий коридор», та віддати йому останню шану", - наголошують у громаді.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 10 січня, «На щиті» на рідну ВолиньПро це повідомили у Любомльській громаді."Інформуємо, що траурний кортеж «На щиті» з тілом нашого Героя Романа Кузьмича прибуде у Любомль сьогодні ввечері, та рухатиметься по маршруту: вул. Володимирська - вул. Загородня - вул.Молодіжна ( до дому полеглого)", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що про точний час прибуття та поховання повідомлять згодом."Просимо жителів міста гідно провести Героя в останню дорогу до рідного дому, створивши «живий коридор», та віддати йому останню шану", - наголошують у громаді.

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