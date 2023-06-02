Зеленський їде в Литву, Латвію та Естонію
Сьогодні, 11:00
Президент України прибув до Вільнюса. Після цього він планує відвідати Естонію та Латвію.
Про це повідомив Володимир Зеленський.
"Наші надійні друзі та принципові партнери Литва, Естонія та Латвія.
Згодом буду в Талліні та Ризі, а сьогодні – Вільнюс.
Переговори з Президентом, Прем’єр-міністром, Спікером Сеймасу. Зустрічі з представниками політичних сил, ЗМІ та української громади.
Безпека, інтеграція до ЄС та НАТО, співпраця в галузі РЕБ і дронів, подальша координація європейської підтримки.
І звичайно, наша велика вдячність. За безкомпромісну підтримку України впродовж усіх 10 років війни, а особливо зараз, після початку повномасштабного вторгнення", – сказав він.
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Про це повідомив Володимир Зеленський.
"Наші надійні друзі та принципові партнери Литва, Естонія та Латвія.
Згодом буду в Талліні та Ризі, а сьогодні – Вільнюс.
Переговори з Президентом, Прем’єр-міністром, Спікером Сеймасу. Зустрічі з представниками політичних сил, ЗМІ та української громади.
Безпека, інтеграція до ЄС та НАТО, співпраця в галузі РЕБ і дронів, подальша координація європейської підтримки.
І звичайно, наша велика вдячність. За безкомпромісну підтримку України впродовж усіх 10 років війни, а особливо зараз, після початку повномасштабного вторгнення", – сказав він.
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