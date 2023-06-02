Зеленський їде в Литву, Латвію та Естонію

Зеленський їде в Литву, Латвію та Естонію
Президент України прибув до Вільнюса. Після цього він планує відвідати Естонію та Латвію.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

"Наші надійні друзі та принципові партнери Литва, Естонія та Латвія.

Згодом буду в Талліні та Ризі, а сьогодні – Вільнюс.

Переговори з Президентом, Прем’єр-міністром, Спікером Сеймасу. Зустрічі з представниками політичних сил, ЗМІ та української громади.

Безпека, інтеграція до ЄС та НАТО, співпраця в галузі РЕБ і дронів, подальша координація європейської підтримки.

І звичайно, наша велика вдячність. За безкомпромісну підтримку України впродовж усіх 10 років війни, а особливо зараз, після початку повномасштабного вторгнення", – сказав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Зеленський, Литва, Вільнюс, Естонія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Не вмію їздити на механіці»: за містом водій таксі Bolt висадив трьох пасажирів серед дороги
У Ківерцях шиють валянки для військових на передову
Наркологу-переселенцю з Харківщини допомогла втекти з росії… пляшка горілки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Минулоріч через пункт пропуску «Устилуг» перетнуло кордон більше автівок, ніж через «Ягодин»
Сьогодні, 11:21
На Донеччині загинув Герой з Волині Іван Войцеховський
Сьогодні, 11:15
Зеленський їде в Литву, Латвію та Естонію
Сьогодні, 11:00
«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Роман Кузьмич
Сьогодні, 10:46
Переохолодження та обмороження: скільки волинян звернулося до медиків швидкої
Сьогодні, 10:29
Схожі новини
До Києва приїхав президент Естонії. ВІДЕО До Києва приїхав президент Естонії. ВІДЕО
02 червень, 2023, 18:20
Президенти 4 країн приїхали в Україну на зустріч із Зеленським Президенти 4 країн приїхали в Україну на зустріч із Зеленським
13 квітень, 2022, 08:55
Зеленський підвищив у військовому званні очільника СБУ Василя Малюка Зеленський підвищив у військовому званні очільника СБУ Василя Малюка
07 січень, 02:03
Зеленський попросив українців не ігнорувати повітряні тривоги Зеленський попросив українців не ігнорувати повітряні тривоги
02 січень, 23:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Експосадовець МВС виявився агентом воєнної розвідки росії
Сьогодні, 11:59
 0
На Волині у дебошира вилучили зброю та боєприпаси
Сьогодні, 11:45
 0
Ями на дорозі відрізали волинське село від цивілізації
Сьогодні, 11:30
 0
Минулоріч через пункт пропуску «Устилуг» перетнуло кордон більше автівок, ніж через «Ягодин»
Сьогодні, 11:21
 0
На Донеччині загинув Герой з Волині Іван Войцеховський
Сьогодні, 11:15
 0
Медіа
відео
1/8