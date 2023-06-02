Зеленський їде в Литву, Латвію та Естонію





Про це Володимир Зеленський.



"Наші надійні друзі та принципові партнери Литва, Естонія та Латвія.



Згодом буду в Талліні та Ризі, а сьогодні – Вільнюс.



Переговори з Президентом, Прем’єр-міністром, Спікером Сеймасу. Зустрічі з представниками політичних сил, ЗМІ та української громади.



Безпека, інтеграція до ЄС та НАТО, співпраця в галузі РЕБ і дронів, подальша координація європейської підтримки.



І звичайно, наша велика вдячність. За безкомпромісну підтримку України впродовж усіх 10 років війни, а особливо зараз, після початку повномасштабного вторгнення", – сказав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент України прибув до Вільнюса. Після цього він планує відвідати Естонію та Латвію.Про це повідомив "Наші надійні друзі та принципові партнери Литва, Естонія та Латвія.Згодом буду в Талліні та Ризі, а сьогодні – Вільнюс.Переговори з Президентом, Прем’єр-міністром, Спікером Сеймасу. Зустрічі з представниками політичних сил, ЗМІ та української громади.Безпека, інтеграція до ЄС та НАТО, співпраця в галузі РЕБ і дронів, подальша координація європейської підтримки.І звичайно, наша велика вдячність. За безкомпромісну підтримку України впродовж усіх 10 років війни, а особливо зараз, після початку повномасштабного вторгнення", – сказав він.

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