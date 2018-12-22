Минулоріч через пункт пропуску «Устилуг» перетнуло кордон більше автівок, ніж через «Ягодин»

Волинська митниця проаналізувала трафік автотранспорту через пункти пропуску на державному кордоні у межах території Волині за 2023 рік.Про це йдеться на сторінці митниці у фейсбуці.Міжнародним пунктом пропуску «Устилуг» минулоріч скористалося понад 1,5 млн водіїв та пасажирів, які перетинали кордон в обох напрямках на легкових (майже 380 тисяч), вантажних (майже 60 тисяч) авто або в автобусах (понад 16 тисяч рейсів).Крім того, зважаючи на заборону пропуску легкових авто та блокування руху ваговозів через «Ягодин», митний пост «Устилуг» вперше випередив «Ягодин». У 2023 році ним скористалося 453 тисячі транспортних засобів проти 420 тисяч, які перетинали кордон через «Ягодин».У Волинській митниці також зауважують, що такі підсумки 2023 року примушують глибоко засумніватися у доцільності продовження заборони руху легкових транспортних засобів та нерегулярних пасажирських перевезень через «Ягодин». Порожнеча, яка триває в ньому уже майже 2 місяці, - то заморожені державні ресурси.Ними могли б користуватись люди, які нині стоять у вже хронічних та виснажливих чергах перед «Устилугом». За добу у 2023 році він оформляв в середньому 589 машин на виїзд з України та 652 - на в'їзд. У їхніх салонах кордон перетинало за добу 4203 громадяни.