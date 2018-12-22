Минулоріч через пункт пропуску «Устилуг» перетнуло кордон більше автівок, ніж через «Ягодин»

Минулоріч через пункт пропуску «Устилуг» перетнуло кордон більше автівок, ніж через «Ягодин»
Волинська митниця проаналізувала трафік автотранспорту через пункти пропуску на державному кордоні у межах території Волині за 2023 рік.

Про це йдеться на сторінці митниці у фейсбуці.

Міжнародним пунктом пропуску «Устилуг» минулоріч скористалося понад 1,5 млн водіїв та пасажирів, які перетинали кордон в обох напрямках на легкових (майже 380 тисяч), вантажних (майже 60 тисяч) авто або в автобусах (понад 16 тисяч рейсів).

Крім того, зважаючи на заборону пропуску легкових авто та блокування руху ваговозів через «Ягодин», митний пост «Устилуг» вперше випередив «Ягодин». У 2023 році ним скористалося 453 тисячі транспортних засобів проти 420 тисяч, які перетинали кордон через «Ягодин».

У Волинській митниці також зауважують, що такі підсумки 2023 року примушують глибоко засумніватися у доцільності продовження заборони руху легкових транспортних засобів та нерегулярних пасажирських перевезень через «Ягодин». Порожнеча, яка триває в ньому уже майже 2 місяці, - то заморожені державні ресурси.

Ними могли б користуватись люди, які нині стоять у вже хронічних та виснажливих чергах перед «Устилугом». За добу у 2023 році він оформляв в середньому 589 машин на виїзд з України та 652 - на в'їзд. У їхніх салонах кордон перетинало за добу 4203 громадяни.

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Теги: митниця, Волинь, Устилуг, Ягодин
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