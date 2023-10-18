На Волині у дебошира вилучили зброю та боєприпаси

Незаконні зброю та боєприпаси вилучили поліцейські у кривдника на Старовижівщині.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Учора, 9 січня, до поліції надійшло повідомлення від жительки Старовижівщини про протиправні дії з боку її чоловіка. Жінка скаржилася, що він у нетверезому стані та дебоширить.Під час опрацювання виклику щодо вчинення домашнього насильства, співробітники поліції виявили у будинку 53-річного кривдника ряд заборонених предметів. Серед них: обріз мисливської рушниці, 25 мисливських набоїв та дві банки із порохом.Жодних дозвільних документів на виявлені речі у правопорушника не було.Усе вилучили та направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС. Нині поліцейські з’ясовують обставини, за яких зброя потрапила до домашнього кривдника та мету її зберігання.За фактом незаконного поводження зі зброєю та бойовими припасами відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.Окрім того, на кривдника правоохоронці склали адміністративний протокол за ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йдеться про вчинення домашнього насильства.