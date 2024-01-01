Експосадовець МВС виявився агентом воєнної розвідки росії

Експосадовець МВС виявився агентом воєнної розвідки росії
Працівники СБУ затримали агента російської воєнної розвідки, який «полював» на оборонні заводи Запоріжжя.

Про це СБУ повідомила в телеграмі.

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного агента головного управління генерального штабу збройних сил росії (відомого як гру), який діяв у Запоріжжі.

Зловмисник намагався виявити та передати агресору геолокації місцевих підприємств оборонно-промислового комплексу України.

Насамперед його цікавили заводи, які виробляють боєприпаси для важкої бронетехніки та ракетно-артилерійського озброєння ЗСУ.

Також фігурант відслідковував місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки Сил оборони на території обласного центру.

Для цього він об’їжджав місто на громадському транспорті та приховано фіксував інфраструктурні об’єкти, які, на його думку, могли використовувати для базування українських військ або виробництва засобів ураження.

Співробітники СБУ задокументували факти розвідувально-підривної діяльності російського агента та затримали його у власному помешканні.
Експосадовець МВС виявився агентом воєнної розвідки росії

У нього вилучено мобільний телефон, який він застосовував для фото- і відеозйомки українських об’єктів та комунікації з гру.
Експосадовець МВС виявився агентом воєнної розвідки росії

За даними слідства, фігурантом є ексзаступник начальника відділу колишнього обласного управління МВС, який у 2014 році звільнився зі служби.
Експосадовець МВС виявився агентом воєнної розвідки росії

На початку повномасштабного вторгнення його завербував кадровий військовий міноборони рф, з яким вони ще за часів срср разом здобували вищу освіту.

Восени 2023 року цей агент приступив до активного виконання ворожих завдань.

Для комунікації з агресором фігурант використовував анонімний чат у популярному месенджері, а передачу відомостей здійснював зашифрованими словами, відпрацьованими заздалегідь.
Експосадовець МВС виявився агентом воєнної розвідки росії
Експосадовець МВС виявився агентом воєнної розвідки росії

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі він під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.
Експосадовець МВС виявився агентом воєнної розвідки росії

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Запорізькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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Теги: зрадники, СБУ
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