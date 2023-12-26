Російський аеродром «Енгельс-2» зазнав атаки дронів
Сьогодні, 12:14
Два безпілотники атакували російський військовий аеродром «Енгельс-2» у Саратовській області, з якого злітають ракетоносці для ударів по Україні.
Про це в телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.
Вранці 10 січня Міноборони росії повідомило про збиття одного безпілотника над Саратовською областю, а голова регіону уточнив, що один безпілотник збили над Енгельським районом.
Медіа Astra з посиланням на джерела пише, що дронів було два — їх збили і вони упали на територію аеродрому. Наслідки поки невідомі. На аеродромі базуються російські стратегічні бомбардувальники Ту-160.
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Про це в телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.
Вранці 10 січня Міноборони росії повідомило про збиття одного безпілотника над Саратовською областю, а голова регіону уточнив, що один безпілотник збили над Енгельським районом.
Медіа Astra з посиланням на джерела пише, що дронів було два — їх збили і вони упали на територію аеродрому. Наслідки поки невідомі. На аеродромі базуються російські стратегічні бомбардувальники Ту-160.
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