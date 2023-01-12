Речник Повітряних сил ЗСУ Ігнат пояснив, чому сьогодні вдалося знищити не всі ракети





Про це повідомив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в етері телемаратону, пише



«Сьогодні була велика кількість балістичних ракет, випущених по території України. Це і "кинджали", і ракети, які заходять на ціль по балістиці, тобто ракета Х-22, 6 "іскандерів", ракети С-300, С-400, — це все те, що летить балістичною траєкторією», — зазначив він.



Ігнат зазначив, що такі ворожі цілі, як ті, якими росія атакувала цього разу, можна збивати лише засобами, які здатні це робити. Наприклад, це можуть бути системи Patriot.



«Відсоток збиття залишається таким, як і був. Так, хотілось би й більше їх збити, але 18 із 24 — це теж доволі непоганий результат, враховуючи таку кількість засобів повітряного нападу, яку ворог запускає по Україні», — сказав він.



Більше про збиті цілі



У ніч проти 8 січня російсько-окупаційні війська завдали масованого удару по Україні, застосувавши крилаті, авіаційні, балістичні, зенітні керовані ракети та ударні безпілотники. Всього в небі зафіксували 59 засобів повітряного нападу:



8 ударних дронів типу Shahed-136/131 (із району Приморсько-Ахтарськ в рф);



7 зенітних керованих ракет С-300/С-400 (з Бєлгородської області в рф);



4 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» (із чотирьох літаків МіГ-31К. Район пуску — Рязань, Тамбов в рф);



24 крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 (з 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Район пусків — Енгельс в рф);



8 крилатих ракет Х-22 (з бомбардувальників Ту-22М3 з Бєлгородської області в рф);



6 балістичних ракет «Іскандер-М» (з районів Джанкой, Чауда в Криму);



2 керовані авіаційні ракети Х-31П (з літаків тактичної авіації. Район пусків — Бєлгородська область в рф).



У підсумку Сили оборони знищили 8 ударних безпілотників Shahed-136/131 та 18 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55. Не всі ворожі ракети, які не вдалося збити, досягли своїх цілей, уточнювали в Повітряних силах ЗСУ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час атаки російсько-окупаційних військ на Україну в ніч проти 8 січня та зранку ворог застосував крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55/Х-22 та ударні БпЛА Shahed-136/131. Збити вдалося не всі.Про це повідомив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в етері телемаратону, пише Громадське «Сьогодні була велика кількість балістичних ракет, випущених по території України. Це і "кинджали", і ракети, які заходять на ціль по балістиці, тобто ракета Х-22, 6 "іскандерів", ракети С-300, С-400, — це все те, що летить балістичною траєкторією», — зазначив він.Ігнат зазначив, що такі ворожі цілі, як ті, якими росія атакувала цього разу, можна збивати лише засобами, які здатні це робити. Наприклад, це можуть бути системи Patriot.«Відсоток збиття залишається таким, як і був. Так, хотілось би й більше їх збити, але 18 із 24 — це теж доволі непоганий результат, враховуючи таку кількість засобів повітряного нападу, яку ворог запускає по Україні», — сказав він.У ніч проти 8 січня російсько-окупаційні війська завдали масованого удару по Україні, застосувавши крилаті, авіаційні, балістичні, зенітні керовані ракети та ударні безпілотники.8 ударних дронів типу Shahed-136/131 (із району Приморсько-Ахтарськ в рф);7 зенітних керованих ракет С-300/С-400 (з Бєлгородської області в рф);4 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» (із чотирьох літаків МіГ-31К. Район пуску — Рязань, Тамбов в рф);24 крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 (з 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Район пусків — Енгельс в рф);8 крилатих ракет Х-22 (з бомбардувальників Ту-22М3 з Бєлгородської області в рф);6 балістичних ракет «Іскандер-М» (з районів Джанкой, Чауда в Криму);2 керовані авіаційні ракети Х-31П (з літаків тактичної авіації. Район пусків — Бєлгородська область в рф).У підсумку Сили оборони знищили 8 ударних безпілотників Shahed-136/131 та 18 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55. Не всі ворожі ракети, які не вдалося збити, досягли своїх цілей, уточнювали в Повітряних силах ЗСУ.

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