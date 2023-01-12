Речник Повітряних сил ЗСУ Ігнат пояснив, чому сьогодні вдалося знищити не всі ракети

Речник Повітряних сил ЗСУ Ігнат пояснив, чому сьогодні вдалося знищити не всі ракети
Під час атаки російсько-окупаційних військ на Україну в ніч проти 8 січня та зранку ворог застосував крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55/Х-22 та ударні БпЛА Shahed-136/131. Збити вдалося не всі.

Про це повідомив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в етері телемаратону, пише Громадське.

«Сьогодні була велика кількість балістичних ракет, випущених по території України. Це і "кинджали", і ракети, які заходять на ціль по балістиці, тобто ракета Х-22, 6 "іскандерів", ракети С-300, С-400, — це все те, що летить балістичною траєкторією», — зазначив він.

Ігнат зазначив, що такі ворожі цілі, як ті, якими росія атакувала цього разу, можна збивати лише засобами, які здатні це робити. Наприклад, це можуть бути системи Patriot.

«Відсоток збиття залишається таким, як і був. Так, хотілось би й більше їх збити, але 18 із 24 — це теж доволі непоганий результат, враховуючи таку кількість засобів повітряного нападу, яку ворог запускає по Україні», — сказав він.

Більше про збиті цілі

У ніч проти 8 січня російсько-окупаційні війська завдали масованого удару по Україні, застосувавши крилаті, авіаційні, балістичні, зенітні керовані ракети та ударні безпілотники. Всього в небі зафіксували 59 засобів повітряного нападу:

8 ударних дронів типу Shahed-136/131 (із району Приморсько-Ахтарськ в рф);

7 зенітних керованих ракет С-300/С-400 (з Бєлгородської області в рф);

4 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» (із чотирьох літаків МіГ-31К. Район пуску — Рязань, Тамбов в рф);

24 крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 (з 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Район пусків — Енгельс в рф);

8 крилатих ракет Х-22 (з бомбардувальників Ту-22М3 з Бєлгородської області в рф);

6 балістичних ракет «Іскандер-М» (з районів Джанкой, Чауда в Криму);

2 керовані авіаційні ракети Х-31П (з літаків тактичної авіації. Район пусків — Бєлгородська область в рф).

У підсумку Сили оборони знищили 8 ударних безпілотників Shahed-136/131 та 18 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55. Не всі ворожі ракети, які не вдалося збити, досягли своїх цілей, уточнювали в Повітряних силах ЗСУ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ракети, Ігнат
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Не вмію їздити на механіці»: за містом водій таксі Bolt висадив трьох пасажирів серед дороги
У Ківерцях шиють валянки для військових на передову
Наркологу-переселенцю з Харківщини допомогла втекти з росії… пляшка горілки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Поліцейські під обстрілами рятують коней на покинутій фермі на Харківщині
Сьогодні, 16:05
Військові отримали партію «мавіків» від Луцькради
Сьогодні, 15:48
Речник Повітряних сил ЗСУ Ігнат пояснив, чому сьогодні вдалося знищити не всі ракети
Сьогодні, 15:33
Волинські синоптики розповіли, коли послабнуть морози
Сьогодні, 15:16
Відійшов у засвіти колишній захисник «Волині» і збірної України
Сьогодні, 15:12
Схожі новини
У Повітряних силах підтвердили можливість завдання ракетних ударів із Білорусі У Повітряних силах підтвердили можливість завдання ракетних ударів із Білорусі
12 січень, 2023, 19:22
На Заході країни захисники знищили 10 російських ракет На Заході країни захисники знищили 10 російських ракет
Сьогодні, 11:46
Від початку повномасштабної війни ЗСУ знищили понад 1700 ворожих ракет Від початку повномасштабної війни ЗСУ знищили понад 1700 ворожих ракет
01 січень, 16:09
ЗСУ вразили центр далекого космічного зв’язку армії рф ЗСУ вразили центр далекого космічного зв’язку армії рф
20 грудень, 2023, 15:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Путін розгортає ядерну зброю в Білорусі, щоб залякати НАТО, – WSJ
Сьогодні, 16:50
 0
Торік волинські прикордонники не випустили 6 тисяч осіб
Сьогодні, 16:43
 0
Осиротіли дві доньки: на Донеччині загинув волинянин Віталій Гарань
Сьогодні, 16:27
 0
Поліцейські під обстрілами рятують коней на покинутій фермі на Харківщині
Сьогодні, 16:05
 0
Військові отримали партію «мавіків» від Луцькради
Сьогодні, 15:48
 0
Медіа
відео
1/8