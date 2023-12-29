Військові отримали партію «мавіків» від Луцькради

Військові отримали партію «мавіків» від Луцькради
Луцька міськрада передала для потреб військовослужбовців на фронті вісім квадрокоптерів.

Про це у фейсбуці пише Луцькрада.

Луцька міська рада продовжує активно підтримувати Збройні сили України. Триває передача обладнання, необхідного для ще ефективнішої боротьби з ворогом.

Сьогодні, 8 січня, військовослужбовці в/ч А4007 отримали п’ять квадрокоптерів DJI Mavic 3E та три квадрокоптери DJI Mavic 3Т.
Військові отримали партію «мавіків» від Луцькради

Триває робота й щодо подальшого виконання запитів від військових щодо закупівлі обладнання для виконання оперативних завдань.

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Теги: дрон, ЗСУ, наближають перемогу
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