Військові отримали партію «мавіків» від Луцькради





Про це у фейсбуці пише Луцькрада.



Луцька міська рада продовжує активно підтримувати Збройні сили України. Триває передача обладнання, необхідного для ще ефективнішої боротьби з ворогом.



Сьогодні, 8 січня, військовослужбовці в/ч А4007 отримали п’ять квадрокоптерів DJI Mavic 3E та три квадрокоптери DJI Mavic 3Т.



Триває робота й щодо подальшого виконання запитів від військових щодо закупівлі обладнання для виконання оперативних завдань.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцька міськрада передала для потреб військовослужбовців на фронті вісім квадрокоптерів.Про це у фейсбуці пише Луцькрада.Луцька міська рада продовжує активно підтримувати Збройні сили України. Триває, необхідного для ще ефективнішої боротьби з ворогом.Сьогодні, 8 січня, військовослужбовці в/ч А4007 отримали п’ять квадрокоптерів DJI Mavic 3E та три квадрокоптери DJI Mavic 3Т.Триває робота й щодо подальшого виконання запитів від військових щодо закупівлі обладнання для виконання оперативних завдань.

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