Військові отримали партію «мавіків» від Луцькради
Сьогодні, 15:48
Луцька міськрада передала для потреб військовослужбовців на фронті вісім квадрокоптерів.
Про це у фейсбуці пише Луцькрада.
Луцька міська рада продовжує активно підтримувати Збройні сили України. Триває передача обладнання, необхідного для ще ефективнішої боротьби з ворогом.
Сьогодні, 8 січня, військовослужбовці в/ч А4007 отримали п’ять квадрокоптерів DJI Mavic 3E та три квадрокоптери DJI Mavic 3Т.
Триває робота й щодо подальшого виконання запитів від військових щодо закупівлі обладнання для виконання оперативних завдань.
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Про це у фейсбуці пише Луцькрада.
Луцька міська рада продовжує активно підтримувати Збройні сили України. Триває передача обладнання, необхідного для ще ефективнішої боротьби з ворогом.
Сьогодні, 8 січня, військовослужбовці в/ч А4007 отримали п’ять квадрокоптерів DJI Mavic 3E та три квадрокоптери DJI Mavic 3Т.
Триває робота й щодо подальшого виконання запитів від військових щодо закупівлі обладнання для виконання оперативних завдань.
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Коментарі 1
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