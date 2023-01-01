На фронт передали 2 тисячі безпілотників, виготовлених в Україні. ФОТО

На фронт передали 2 тисячі безпілотників, виготовлених в Україні. ФОТО
Сили оборони України отримають партію з більш ніж 2 тисяч безпілотників українського виробництва.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Генштаб розподілить та передасть дрони військовим на найгарячіші ділянки фронту. До партії увійшли «пташки» виключно українського виробництва.

"Серед них — коптери та БпЛА літакового типу: розвідувальні, камікадзе, багаторазові бомбери. Дрони допоможуть уражати ворожі позиції та техніку. Усі БпЛА закупили в межах державної програми", - зазначив міністр.
На фронт передали 2 тисячі безпілотників, виготовлених в Україні. ФОТО
На фронт передали 2 тисячі безпілотників, виготовлених в Україні. ФОТО

Також Михайло Федоров підкреслив, що системна передача безпілотників Силам оборони буде продовжуватися, адже саме «пташки» завдають колосальних втрат ворогу.

Лише минулого тижня безпілотниками уражено 39 танків, 57 гармат, 34 броньовані машини та 307 опорних пунктів. Це мінус мільйони доларів у росіян.

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Теги: Україна, безпілотники, дрони
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