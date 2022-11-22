Із зачиненої квартири у Луцьку визволили 2-річну дитину. ФОТО
Сьогодні, 05:26
В обласному центрі Волині рятувальники допомогли батькам малолітньої дитини, яка опинилася у зачиненій.
Про це повідомляють ГУ ДСНС у Волинській області.
18 листопада о 15:05 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що в місті Луцьку у кімнаті гуртожитку сімейного типу на п'ятому поверсі багатоповерхівки за зачиненими дверима перебуває 2-х річна дитина.
На місце події направлено відділення 1-ї ДПРЧ м.Луцька та рятувальників групи рятувальних робіт Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення м. Луцьк.
Рятувальники за допомогою колінчастого підіймача через балкон потрапили в помешкання, відчинили двері зсередини й надали доступ батькам до дитини.
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Про це повідомляють ГУ ДСНС у Волинській області.
18 листопада о 15:05 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що в місті Луцьку у кімнаті гуртожитку сімейного типу на п'ятому поверсі багатоповерхівки за зачиненими дверима перебуває 2-х річна дитина.
На місце події направлено відділення 1-ї ДПРЧ м.Луцька та рятувальників групи рятувальних робіт Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення м. Луцьк.
Рятувальники за допомогою колінчастого підіймача через балкон потрапили в помешкання, відчинили двері зсередини й надали доступ батькам до дитини.
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