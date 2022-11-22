Із зачиненої квартири у Луцьку визволили 2-річну дитину. ФОТО





Про це повідомляють ГУ ДСНС у Волинській області.



18 листопада о 15:05 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що в місті Луцьку у кімнаті гуртожитку сімейного типу на п'ятому поверсі багатоповерхівки за зачиненими дверима перебуває 2-х річна дитина.



На місце події направлено відділення 1-ї ДПРЧ м.Луцька та рятувальників групи рятувальних робіт Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення м. Луцьк.



Рятувальники за допомогою колінчастого підіймача через балкон потрапили в помешкання, відчинили двері зсередини й надали доступ батькам до дитини.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В обласному центрі Волині рятувальники допомогли батькам малолітньої дитини, яка опинилася у зачиненій.Про це повідомляють ГУ ДСНС у Волинській області.18 листопада о 15:05 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що в місті Луцьку у кімнаті гуртожитку сімейного типу на п'ятому поверсі багатоповерхівки за зачиненими дверима перебуває 2-х річна дитина.На місце події направлено відділення 1-ї ДПРЧ м.Луцька та рятувальників групи рятувальних робіт Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення м. Луцьк.Рятувальники за допомогою колінчастого підіймача через балкон потрапили в помешкання, відчинили двері зсередини й надали доступ батькам до дитини.

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