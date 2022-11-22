Із зачиненої квартири у Луцьку визволили 2-річну дитину. ФОТО

Із зачиненої квартири у Луцьку визволили 2-річну дитину. ФОТО
В обласному центрі Волині рятувальники допомогли батькам малолітньої дитини, яка опинилася у зачиненій.

Про це повідомляють ГУ ДСНС у Волинській області.

18 листопада о 15:05 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що в місті Луцьку у кімнаті гуртожитку сімейного типу на п'ятому поверсі багатоповерхівки за зачиненими дверима перебуває 2-х річна дитина.

На місце події направлено відділення 1-ї ДПРЧ м.Луцька та рятувальників групи рятувальних робіт Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення м. Луцьк.

Рятувальники за допомогою колінчастого підіймача через балкон потрапили в помешкання, відчинили двері зсередини й надали доступ батькам до дитини.
Із зачиненої квартири у Луцьку визволили 2-річну дитину. ФОТО
Із зачиненої квартири у Луцьку визволили 2-річну дитину. ФОТО
Із зачиненої квартири у Луцьку визволили 2-річну дитину. ФОТО

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Теги: Волинь, Луцьк, ДСНС
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