В Україні наступного року можуть збільшити стипендії.





Про це повідомляє ТСН, посилаючись на сайт



Молодь поцікавилися, чи очікується підвищення стипендій студентам. За словами Глави держави, уряд України має таке завдання, опрацьовуються можливості для відповідного рішення.



"Щодо стипендій – таке завдання в уряду є. Ми це обговорювали з Міністерством. Ми попрацюємо над тим, щоб збільшити наступного року обсяг стипендій", – сказав Володимир Зеленський.



Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський своїми указами увів у дію рішення РНБО від 18 листопада 2023 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".



Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський наприкінці дня 17 листопада звернувся до українців. Він заявив, що сьогодні відбулася чергова Ставка з детальною доповіддю міністра оборони.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі студентами та викладачами Маріупольського державного університету. Там він зробив заяву щодо підвищення стипендій в Україні.Про це повідомляє ТСН, посилаючись на сайт президента України.Молодь поцікавилися, чи очікується підвищення стипендій студентам. За словами Глави держави, уряд України має таке завдання, опрацьовуються можливості для відповідного рішення."Щодо стипендій – таке завдання в уряду є. Ми це обговорювали з Міністерством. Ми попрацюємо над тим, щоб збільшити наступного року обсяг стипендій", – сказав Володимир Зеленський.Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський своїми указами увів у дію рішення РНБО від 18 листопада 2023 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський наприкінці дня 17 листопада звернувся до українців. Він заявив, що сьогодні відбулася чергова Ставка з детальною доповіддю міністра оборони.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію