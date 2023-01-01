Вночі росіяни знову атакували Київ «шахедами»

У ніч проти 19 листопада росіяни другу добу поспіль атакували Київ баражуючими боєприпасами типу “Shahed”.Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації“Другу добу поспіль ворог атакує столицю дронами. За попередніми даними, знов були застосовані баражуючі боєприпаси типу “Shahed”. БпЛА противника були запущені багатьма групами і заходили на атаку Києва хвилями, з різних напрямків, водночас постійно змінюючи вектори руху за маршрутом. Тому і тривога в столиці оголошувалася кілька разів. Силами та засобами ППО на території Києва та на підступах до міста було уражено близько десятка ворожих цілей”, - сказав Сергій Попко.За інформацією Генштабу ЗСУ, минулої доби російські окупанти завдали авіаційного удару по Україні, застосувавши ударні БпЛА типу “Shahed-136/131”.В результаті бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони знищено 29 з 38 ударних БпЛА. Крім того, в ніч на 19 листопада ворог знову атакував наша країну ударними БпЛА типу “Shahed-136/131”. Знищено 15 з 20 ворожих дронів.