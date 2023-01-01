У Луцьку відкрився новий мистецький проєкт «Лінії часу». ФОТО
Сьогодні, 09:17
У Музеї сучасного мистецтва Корсаків, що у Луцьку, відбулась презентація нової спільної виставки «Лінії часу». Автори проєкту - художник Денис Тимчишин та скульптор Денис Шиманський.
«Зараз в українському мистецтві з’являються твори, які незаангажовані, твори щирі, сповнені цікавих пошуків. І я думаю, що це неймовірна сторінка в українському мистецтві», - прокоментувала виставку волинська мистецтвознавиця Зоя Навроцька.
Сам проєкт присвячений темі війни та жахіттям, що вона приносить. Деякі компоненти виставки були створені після побачених жахіть, які принесли російські окупанти на українську територію.
Його мета - показати глибший контекст для розуміння теми війни, показати страждання людей на окупованих територіях, а також важливість свободи і незалежності.
«Інколи для того, щоб стати незалежним від когось чи від чогось потрібно прикласти багато зусиль. Інколи незалежність може коштувати великої ціни», - так пише про цю виставку один із авторів.
За словами організаторів виставка буде доступною для відвідування до 17 грудня.
Автор Павло КОЦЬ
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«Зараз в українському мистецтві з’являються твори, які незаангажовані, твори щирі, сповнені цікавих пошуків. І я думаю, що це неймовірна сторінка в українському мистецтві», - прокоментувала виставку волинська мистецтвознавиця Зоя Навроцька.
Сам проєкт присвячений темі війни та жахіттям, що вона приносить. Деякі компоненти виставки були створені після побачених жахіть, які принесли російські окупанти на українську територію.
Його мета - показати глибший контекст для розуміння теми війни, показати страждання людей на окупованих територіях, а також важливість свободи і незалежності.
«Інколи для того, щоб стати незалежним від когось чи від чогось потрібно прикласти багато зусиль. Інколи незалежність може коштувати великої ціни», - так пише про цю виставку один із авторів.
За словами організаторів виставка буде доступною для відвідування до 17 грудня.
Автор Павло КОЦЬ
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