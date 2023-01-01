У Луцьку відкрився новий мистецький проєкт «Лінії часу». ФОТО

У Музеї сучасного мистецтва Корсаків, що у Луцьку, відбулась презентація нової спільної виставки «Лінії часу». Автори проєкту - художникта скульптор«Зараз в українському мистецтві з’являються твори, які незаангажовані, твори щирі, сповнені цікавих пошуків. І я думаю, що це неймовірна сторінка в українському мистецтві», - прокоментувала виставку волинська мистецтвознавицяСам проєкт присвячений темі війни та жахіттям, що вона приносить. Деякі компоненти виставки були створені після побачених жахіть, які принесли російські окупанти на українську територію.Його мета - показати глибший контекст для розуміння теми війни, показати страждання людей на окупованих територіях, а також важливість свободи і незалежності.«Інколи для того, щоб стати незалежним від когось чи від чогось потрібно прикласти багато зусиль. Інколи незалежність може коштувати великої ціни», - так пише про цю виставку один із авторів.За словами організаторів виставка буде доступною для відвідування до 17 грудня.Автор