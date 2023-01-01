Росіяни хочуть захопити Авдіївський коксохім: карта бойових дій





Геолокаційні кадри, опубліковані 18 листопада, показують, що російські війська нібито незначно просунулися на північ від Авдіївського коксохімічного заводу та в промисловій зоні на південно-східній околиці міста, пише



Російські блогери стверджували, що війська рф нібито захопили кілька позицій біля ресторану "Царська охота" на південь від Авдіївки та продовжують наступ на південь від терикону на північний схід.





Інший російський "воєнкор" писав, що війська рф продовжують штурмувати Сіверне за 6 км на захід від Авдіївки і просуваються до Тоненького. Російські джерела також стверджували, що бої тривають переважно в напрямку Очеретиного, Новокалинового та Авдіївського коксохімічного заводу.



Український Генштаб повідомив, що ЗСУ відбили російські атаки на схід від Новобахмутівки, Степового та Авдіївки, на південь від Тоненького, та біля Кераміка.



За словами речника Таврійського угруповання військ ЗСУ Олександра Штупуна, українські сили очікують, що війська РФ почнуть третю хвилю штурму Авдіївки, і незабаром можуть посилити артилерійську підготовку.



Він також зазначив, що за останні дві доби російські війська на Авдіївському напрямку не застосовували активну важку військову техніку, зменшили використання авіації в цьому районі та все більше використовують піхоту. Штупун додав, що російські штурмові підрозділи "Шторм" і "Шторм-Z" продовжують зазнавати значних втрат, а в окремих загонах залишилося лише близько 10-15% початкового складу.



Геолокаційні кадри, опубліковані 17 листопада, показують, що російські війська нібито досягли обмежених територіальних здобутків у північно-західній частині Мар'їнки.



За даними Генштабу ЗСУ, українські сили відбили російські штурми поблизу Мар'їнки та Новомихайлівки. А також атаку на південь від Водяного.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили російські штурми поблизу Васюківки, Кліщіївки та Андріївки.Геолокаційні кадри, опубліковані 18 листопада, показують, що російські війська нібито незначно просунулися на північ від Авдіївського коксохімічного заводу та в промисловій зоні на південно-східній околиці міста, пише Gazeta.UA. Російські блогери стверджували, що війська рф нібито захопили кілька позицій біля ресторану "Царська охота" на південь від Авдіївки та продовжують наступ на південь від терикону на північний схід.Інший російський "воєнкор" писав, що війська рф продовжують штурмувати Сіверне за 6 км на захід від Авдіївки і просуваються до Тоненького. Російські джерела також стверджували, що бої тривають переважно в напрямку Очеретиного, Новокалинового та Авдіївського коксохімічного заводу.Український Генштаб повідомив, що ЗСУ відбили російські атаки на схід від Новобахмутівки, Степового та Авдіївки, на південь від Тоненького, та біля Кераміка.За словами речника Таврійського угруповання військ ЗСУ, українські сили очікують, що війська РФ почнуть третю хвилю штурму Авдіївки, і незабаром можуть посилити артилерійську підготовку.Він також зазначив, що за останні дві доби російські війська на Авдіївському напрямку не застосовували активну важку військову техніку, зменшили використання авіації в цьому районі та все більше використовують піхоту. Штупун додав, що російські штурмові підрозділи "Шторм" і "Шторм-Z" продовжують зазнавати значних втрат, а в окремих загонах залишилося лише близько 10-15% початкового складу.Геолокаційні кадри, опубліковані 17 листопада, показують, що російські війська нібито досягли обмежених територіальних здобутків у північно-західній частині Мар'їнки.За даними Генштабу ЗСУ, українські сили відбили російські штурми поблизу Мар'їнки та Новомихайлівки. А також атаку на південь від Водяного.

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